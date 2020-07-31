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Переболевшая коронавирусом белоруска: Не ожидала, что буду в числе первых заболевших

  • 31.07.2020, 20:54
  • 1,619
Переболевшая коронавирусом белоруска: Не ожидала, что буду в числе первых заболевших
Юрий Стаяновский
фото: dribin.by

История семьи, столкнувшейся с COVID-19.

О том, как начиналось заболевание, как переносила и как лечилась от коронавируса, рассказала dribin.by жительница Дрибинского района Анна Хомченко:

– Психологически я была готова столкнуться с коронавирусной инфекцией, но, безусловно, не ожидала, что буду в числе первых заболевших. Началось все с того, что в середине мая я почувствовала некоторое недомогание. В первую очередь у меня появился кашель, больше ничего особо не беспокоило. Но, несмотря на это, понимая нынешнюю ситуацию, я тут же приняла решение самоизолироваться всей семьей.

Со временем появилась осиплость в голосе, пропало обоняние и вкус, поднялась и температура. Сначала я находилась на амбулаторном лечении, но когда через несколько дней, проснувшись утром, почувствовала сильное жжение между лопатками, поняла, что не обойтись без госпитализации.

Уже в больнице у меня подтвердился коронавирус и пневмония. Пока мы находились на самоизоляции, температура поднялась и у мужа, но анализ на коронавирус у него оказался отрицательным, в отличие от наших детей. К счастью, они перенесли болезнь практически бессимптомно.

В больнице особая атмосфера, но мы старались всячески себя подбадривать, поддерживать друг друга, следовать рекомендациям специалистов, например, ежедневно делали комплекс упражнений для дыхания, старались почаще лежать на животе и даже пели. Хочу сказать, что хороший настрой (и это уже доказано специалистами) – это неотъемлемая часть терапии на пути к скорейшему выздоровлению.

Но главное, конечно же, квалифицированная помощь, которую мы получали от наших врачей и всего медперсонала.

Переболев, я несколько переосмыслила многие жизненные ценности, в частности, стала больше ценить общение с близкими и родными мне людьми. Болезнь показала, кому ты небезразличен и по-настоящему дорог.

Обращаясь ко всем, хочу сказать: берегите себя, будьте внимательны к своему здоровью, прислушивайтесь к своим ощущениям, почувствовав недомогание, сразу же обращайтесь к врачу и ни в коем разе не поддавайтесь панике. И, конечно же, уважайте окружающих вас людей, следуйте рекомендациям специалистов, в общественных местах носите маски и соблюдайте меры дистанцирования.


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