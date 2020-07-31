«Просто потрясен обстановкой и людьми, никогда не видел в лидчанах столько жизни» 31.07.2020, 20:58

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фото: svaboda.org

Участник митинга в Лиде поделился впечатлениями.

- Я «коренной» минчанин уже 15 лет, переехали в Минск из Лиды с отцом, он военный, полковник, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Очень люблю свою малую родину, постоянно навещаю, там бабушка у меня.

Конечно же я не смог пропустить сегодняшний пикет в Лиде. Мы утром с друзьями вшестером поехали туда.

Я был просто потрясен обстановкой и людьми. Никогда не видел в лидчанах столько жизни и целеустремленности! Был дождь, но люди все прибывали, все понимают, что дальше нельзя сидеть и молчать, все хотят перемен!

Спасибо, Лида, в моей памяти ты всегда останешься самым боевым древним городом!

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