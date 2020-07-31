Фельдшер из Лиды: Половина моих бывшие коллег со «скорой» пришла на митинг 31.07.2020, 21:20

Фото: svaboda.org

Нас - 97%.

Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской провел митинг в Лиде, который собрал тысячи человек.

На встрече был известный лидский фельдшер-правдоруб Павел Палейчик, который еще в апреле на стриме Сергея Тихановского заявил о состоянии белорусской медицины и был за это уволен.

Павел Палейчик рассказал, чем занимается сейчас:

- На данный момент занимаюсь волонтерством. Был в штабе Светланы Тихановской в Минске, куда меня пригласили. Там такая атмосфера, столько людей, поддержки - это нечто.

Сейчас без работы, но ждем августа. Думаю, вернусь на «скорую». Я не политик, обычный гражданин Беларуси, который высказывает свое мнение, на которое имеет право.

Могу сказать, что после увольнения, мое окружение стало больше. Меня многие поддерживают.

Знаете, половина моих бывшие коллег со «скорой помощи» пришла сегодня сюда, на митинг. На встречи с Тиханоской было много медиков, водителей из Лидской ЦРБ. Нас — большинство.