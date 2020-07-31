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ЕС договорился о закупке 300 миллионов доз вакцины от коронавируса

  • 31.07.2020, 21:32
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ЕС договорился о закупке 300 миллионов доз вакцины от коронавируса

Европа инвестирует в различные вакцины, основанные на разных технологиях.

Еврокомиссия предварительно договорилась о закупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает компания Sanofi-GSK. Об этом говорится в официальном коммюнике ЕК, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Этот ожидаемый контракт с Sanofi-GSK позволит всем странам-членам закупить вакцину. Предполагается, что как только будет доказано, что вакцина является безопасной и эффективной, Комиссия использует имеющуюся основу для контракта на приобретение 300 млн доз вакцины, от имени всех стран=членов ЕС", - объясняют в сообщении.

Будущий контракт будет финансироваться через инструмент экстренной поддержки (Emergency Support Instrument).

Отмечается, что ЕК ведет интенсивные переговоры и с рядом других разработчиков потенциальной вакцины.

"Мы уже ведем длительные переговоры с несколькими другими компаниями. Мы не знаем на данный момент, какая вакцина в итоге окажется лучшей. Поэтому Европа инвестирует в различные вакцины, основанные на разных технологиях. Это увеличивает наши шансы быстро получить эффективное средство от вируса", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС поможет с доступом к вакцине менее обеспеченным странам.

Ожидается, что вакцина Sanofi-GSK получит финальные разрешения на использование от Европейского медицинского агентства в июне 2021 года, если успешно пройдет все этапы клинических испытаний.

Несколько дней назад соглашение на поставку 60 млн доз потенциальной вакцины Sanofi-GSK подписала Великобритания. Всего британское правительство подписал контракты на четыре различных типа потенциальных коронавирусных вакцин и 250 млн доз.


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