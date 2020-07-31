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Пикеты в поддержку Светланы Тихановской в Гродненской области: расписание

  • 31.07.2020, 22:01
  • 1,035
Пикеты в поддержку Светланы Тихановской в Гродненской области: расписание
Светлана Тихановская
Фото: ТАСС

Ищите свой город.

В Гродненской области 1-2 августа пройдут пикеты в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

- Друзья, напоминаем вам о пикетах с доверенными лицами Светланы Тихановской в вашем городе, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».

1 августа, суббота

Кореличи. 13:00 - 14:00 - стадион «Юность».

Новогрудок. 16:00 - 17:00 - ул. Спортовая 26а, стадион.

Дятлово. 18:30 - 19:30 - стадион «Колос».

2 августа, воскресенье

Щучин. 13:00 - 14:00 - ГУК Щучинский РЦКиНТ.

Мосты. 15:30 - 16:30 - ул. Пролетарская 1.

Скидель.18:00 - 19:00 - ул. Октябрьская 40, УО СГСПЛ.

Приходите ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит, чтобы вы вышли. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек.

фото: телеграм-канал «Страна для жизни»

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