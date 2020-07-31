Сколько в Беларуси родители тратят на сборы детей в школу? 2 31.07.2020, 22:16

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Фото: Александр КОРОБ

Журналисты поговорили с родителями школьников.

В Гродно возле торгового центра OldCity заработала школьная ярмарка. Сайт vgr.by спросил у родителей, сколько они планируют потратить на детей к 1 сентября и на чем будут экономить.

Юлия (дочь-первоклассница):

— В первый класс дочку собираем. Будем искать, где дешевле. Например, в магазинах можно найти вещи из старой коллекции. К 1 сентября купим самое необходимое — уложиться бы в 400 рублей. Для нас это ощутимая сумма, я пока в декрете. Один хороший рюкзак стоит 150 рублей, но, думаю, обойдёмся без него: говорят, сначала нужна только папка.

Александр и Наталья (дочь-второклассница и сын-четвероклассник):

— В прошлом году дочери всё купили, но она быстро выросла. Пока купим сарафан и гольф. Обувь берём подороже, чтобы хватило на год. Рюкзак — на два года. Обувь на двоих — по 50 рублей, не считая спортивной, маечки хотя бы по две пары — ещё 50. Каждый год на одежду и канцтовары тратим 600 рублей! Откладываем несколько месяцев, экономим. Наша бабушка, если надо, вещи ушьёт, а может и новые пошить.

Ольга Волкович (два сына, третий и седьмой класс):

— Пятнадцать лет назад, когда в школу ходили две дочери, на зарплату мужа на рынке одевали их с ног до головы, себе что-то покупали и на жизнь оставалось. И зарплата была средняя. Сегодня нужно экономить. В месяц покупаем рубашку и брюки одному, в другой — второму. Если старшему туфли ещё не малы, то обновлять не буду: осень отходит. Хотелось бы уложиться в 350 рублей. В магазинах фиксированных цен возьмём канцтовары.

Елена, продавец на школьной ярмарке:

— Четыре года подряд работаю на школьных ярмарках. Сегодня один костюм на первоклассника стоит начиная от 110 рублей. Покупать вещи отдельно нет смысла: пиджак — 80 рублей, брюки — 50. Многие родители только на канцтовары отдают по 100 рублей. Поэтому всем всегда советую: откладывайте деньги с мая или покупайте вещи постепенно.

Татьяна (сын-девятиклассник и дочь-первоклассница):

— Дочь идёт в первый класс, всё нужно покупать: сарафан — 85 рублей, блузка — 45. Канцтовары, одежда на смену, спортивная форма, обувь, рюкзак — всё белорусское, но рублей 500 точно надо. Покупали вещи постепенно, что-то нашли дешевле на рынке, бабушка помогала. Хорошо, сыну только тетради нужны.

Татьяна (сын-четвероклассник и дочь-одиннадцатиклассница):

— Больших покупок не планируем, только канцтовары и костюм дочери. Сыну достаточно двух рубашек на год и брюк на смену. Портфель носит уже третий год, и он в хорошем состоянии. Когда покупали, хорошо заплатили за него. За костюмом пойдём на рынок или в торговый центр, где на акции можно взять за две вещи третью в подарок. По опыту могу сказать, что больше всего потратятся родители, чьи дети идут в пятый-шестой класс.

Дмитрий и Анна (две дочери, идут в первый и пятый класс):

— Младшей всё досталось от старшей, даже колготы. Нужны только обувь и канцтовары (многое осталось после детского сада). Старшей одежду покупали с хорошим запасом, носит её аккуратно. Но вот обувь приходится менять раз в полгода — дети растут и быстро её изнашивают. В прошлом году на сборы к школе ушло 800–1000 рублей. В этом надеемся потратить вдвое меньше. «Канцелярию» покупаем заранее.