Молодой лидчанин: Я уже свой выбор сделал
- 31.07.2020, 22:55
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Власть должна меняться.
Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской провел митинг в Лиде, который собрал тысячи человек.
Молодой лидчанин рассказал, почему пришел поддержать кандидатов протеста:
- Я за перемены! Власть должна меняться. Надоел уже этот бардак, честно говоря. Хочется изменений в лучшую сторону. Я не верю в «стабильность». Ее просто нет сейчас в стране. Нет достойных зарплат, работы. Я уже выбор свой сделал — Светлана Тихановская. О семье Тихановских я знал еще до этого протестного лета.
Смотрел блог Сергея Тихановского, где он рассказывал о настоящей Беларуси. Могу сказать, что я ничего не боюсь и очень хочу перемен.