Леонид Судаленко: Власть косвенно признает, что она уже проиграла 16 4.07.2020, 8:06

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Фото: tut.by

Зачем ждать до 9 августа?

Каждый день появляются свидетельства того, что белорусы стали другими, а Лукашенко окончательно утратил даже ту мизерную «поддержку» в 3%, которая стала его визитной карточкой. На днях минские водители буквально «освистали» кортеж «таракана». Флешмобы солидарности каждый день показывают, насколько людям надоела эта власть. В десятках городов мира выстраиваются живые цепи и проходят митинги солидарности с борющимися за свободу белорусами.

Свою оценку ситуации в стране и протестным настроениям граждан в интервью Charter97.org дал правовой инспектор по Гомельской области профсоюза РЭП, известный правозащитник Леонид Судаленко:

- Политическая кампания, которая проходит во время «выборов» 2020 года, выявила небывалый протестный потенциал белорусов. Сначала люди становились в огромные очереди, чтобы поставить подписи за альтернативных кандидатов.

Увидев это, власть предприняла своего рода «зачистку», когда двое основных соперников Лукашенко оказались за решеткой, а третьему предъявляют обвинение во «взятке». Была когда-то Фрау А., сейчас появился турок Б., который пытается обвинить Валерия Цепкало в том, что тот 10 лет назад якобы «взял у него взятку». Это все - диагноз тому, что происходит в верхних эшелонах власти.

Что касается наших людей, то радует, что протест еще никогда так не проявлялся, как сейчас. Мы видим белорусов в живых цепях и пикетах по всему миру. Это очень хорошо, когда белорусская эмиграция за границей выходит на площади или под посольства РБ. Это - показатель того, что белорусы стали другими, и уж точно не та «карусель», о которой говорил Лукашенко.

Кроме обычных граждан и белорусов за рубежом, идет волна поддержки от руководства Евросоюза, евродепутатов, ООН, международных правозащитных организаций.

Международная солидарность крайне важна для нас. Буквально на днях очень важное заявление сделали спецдокладчики ООН. Они наиболее точно охарактеризовали ту ситуацию, которая сложилась у нас в стране, и потребовали прекратить преследование мирных демонстрантов.

Сейчас такая международная поддержка очень важна: чтобы весь мир увидел, что на самом происходит в Беларуси.

- Как вы оцениваете действия белорусских правозащитников в этой ситуации?

- Во-первых, я себя тоже отношу к группе белорусских правозащитников. И я очень рад за коллег, что мы вот так оперативно смогли признать политзаключенными тех людей, которые брошены за решетку по надуманным обвинениям.

Ни у кого сегодня не вызывает сомнения, что эти политические дела шиты белыми нитками - особенно после заявления Лукашенко о том, что это именно он дал команду на задержание Сергея Тихановского. Есть ли в нашей стране закон? Есть ли тут какая-то презумпция невиновности после подобного рода заявлений? Во имя чего Лукашенко делает такие заявления? Мне трудно понять его логику. Но он должен наконец уяснить: это наша с вами страна, а не его.

Для режима Лукашенко точка невозврата на сегодняшний день уже пройдена. Сегодня он, пожалуй, впервые почувствовал, что реально может потерять все, что на кону стоит его власть.

Поэтому очень важно, что и «Международная Амнистия» признала наличие политзаключенных в стране. Это - первый шаг для их освобождения. Разве Европейский банк даст кредит стране, где в тюрьмах десятками находятся политические заключенные? Абсолютно нет. Да и с Россией у Лукашенко что-то не клеится с кредитами. Он сейчас оказался в действительно трудном положении, поэтому борьбу за политзаключенных надо продолжать.

- Что вы, как юрист, скажете по поводу последнего суда над Сергеем Тихановским?

- Что касается самой процедуры, то у нас нельзя заочно судить человека. Это является безусловной отменой постановления - даже в белорусской практике, даже по административному делу. Поэтому Тихановскому устроили видеоконференцию прямо из ИВС для того, чтобы не было заочного суда.

Что касается приговора в 15 суток, то я вообще не понимаю, зачем нужен был суд, если его сегодня держат по подозрению в «совершении уголовного преступления». Я не вижу логики в действиях властей. Уже само подозрение в «совершении уголовного преступления» позволяет держать человека под стражей. Так что 15 суток точно не будут исполнены, так как поглотятся его нахождением в ИВС. Это все просто смешно.

- На суде Сергей Тихановский сказал замечательную фразу: «Белорусы, где ваши тапки?»

- Да, это впечатлило. Думаю, Сергей хотел сказать нам: почему нет протестов? Конечно, это он был народным лидером в самом начале, но ведь в стране - множество сторонников перемен.

А где команда Виктора Бабарико? Что они сейчас делают? Их кандидата, их лидера, за которого подписалось полмиллиона белорусов, тоже бросили в тюрьму. Почему его команда, за которой такое огромное число людей, не выходит «с тапками» и не марширует? Этих ребят, которые оказались за решеткой, нужно поддерживать ежедневно. Зачем ждать 9 августа?

Было бы здорово постоянно проводить массовые акции солидарности. Да, основной костяк протестного настроения 2020 года брошен в тюрьму. Но что сейчас делают остальные белорусы? Сидят и выжидают, что будет? Не надо привязываться сознанием к дате 9 августа. 9 августа может ничего и не быть, если не действовать уже сейчас.

Зачем ждать 9 августа, если власть уже сегодня рисует свою «картину маслом»? Да, акции стихийно не возникнут, их нужно организовать. Я даже не говорю про Минск: только у нас в Гомеле около 3000 человек всякий раз стояло в очереди к пикетам, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую. Неужели эти люди не смогут самоорганизоваться после ареста лидеров?

- Кроме массовых акций на улицах, как еще сегодня можно бороться за перемены?

- Для достижения этой цели любые средства хороши. Кто-то наденет майку с надписью «3%», а кто-то майку с надписью «Страна для жизни», кто-то в сетях информацию раскидает, кто-то выйдет опять на улицу. Любые средства для этого хороши, чтобы показать, что народ устал и требует перемен.

- На этих выборах реакция властей на действиях политических оппонентов оказалась беспрецедентной. Почему так произошло? Насколько правы те аналитики, которые, как например, депутат немецкого бундестага говорят, что эра Лукашенко закончилась?

- Безусловно, это так и есть. Эти выборы, пожалуй, первые, когда власть косвенно признает, что она уже проиграла. На самом деле, у Лукашенко поняли, что большинство сейчас - против него.

В последнее время Лукашенко совершил много ошибок. Особенно белорусов довели те непопулярные шаги, которые были им допущены. Посмотрите на экономическую ситуацию: многие были вынуждены уехать зарабатывать за границу. Это первая ласточка, когда у людей резко падают доходы.

А в начале года Лукашенко уже начал кидаться такими словами, как «народец», оскорблять людей публично. А как с коронавирусом произошло, когда власти опасную болезнь вовсе не признавали, разрешили массовые религиозные мероприятия, люди пошли в церкви? Поднялась волна эпидемии. А сегодня Лукашенко говорит, что «мы коронавирус победили», а на самом деле сейчас - самый разгар инфекции.

Это лживое поведение властей и замалчивание важной информации окончательно разозлило людей. В обществе сейчас все закипает.

- По поводу государственной лжи: как вы прокомментируете последние манипуляции с количеством подписей, которые провела Ермошина?

- Как специалист в области права я смотрю на это, как на уголовное преступление по предварительному сговору, совершенное группой должностных лиц. Власти перешли рубеж и скатились к полному правовому беспределу. Этим вопросом вообще должна заниматься прокуратура и Следственный комитет, а не журналисты.

Не СМИ должны искали ответы на вопрос, почему Канопацкая на БелАЗе собрала 8000 подписей, если там всего работает 10-12 тысяч человек. Ведь даже ермошинский ЦИК ее опроверг, в Жодино у нее всего 83 подписи.

Можно сказать, что страна катится в тьму, в которой законы вообще не работают. Это если говорить о плохом…

- А если - о хорошем?

- Обнадеживает то, что протестные настроения у белорусов на высоком уровне. Каким образом народу защитить свой выбор - это уже вопрос другого плана. Я точно не вхожу в штабы альтернативных кандидатов и не знаю, что они планируют.

Было бы хорошо, чтобы в нужный момент на улицы вышло много людей. Тогда никакой силовой вариант у власти не прошел бы.

По моему мнению, не надо ждать 9 августа, поскольку уже сегодня очевидно, что происходит в стране.