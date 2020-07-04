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Проклявший Путина и Кирилла схиигумен Сергий объявил мобилизацию народного ополчения

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  • 4.07.2020, 8:23
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Проклявший Путина и Кирилла схиигумен Сергий объявил мобилизацию народного ополчения
Фото: Владислав Лошаков / Коммерсантъ

Мятежный священник намерен судить на соборе «иуд» в лице правителя РФ и патриарха.

Схиигумен Сергий, захвативший Среднеуральский женский монастырь, требует создать народное ополчение и «выбросить» из РПЦ патриарха Кирилла. Об этом Сергий заявил в своем видеобращении, передает theins.ru.

«Необходимо собрать народный поместный собор, перед которым должны как перед судом Божиим предстать предатели и изменники родины: Путин и его окружение, а также еретик-экуменист патриарх. Нельзя допустить, чтобы эта волчья свора растерзала Россию и близлежащие народы. Мы должны объединиться в народное ополчение.

Молитва молитвой, слова словами, но вера без дел мертва. Без помощи спасителя господа нашего Иисуса Христа не одолеть нам врагов церкви. Помолимся братья и сестры, и встанем на защиту русской земли. Прошу всех православных встать также на защиту монастыря. Из Русской Православной Церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы и еретиков — патриарха Кирилла Гундяева и его окружение», — заявил он.

Ранее сообщалось, что церковный суд лишил церковного сана Схиигумена Сергия, отрицавшего коронавирус.

В апреле в ходе воскресной проповеди он призвал людей идти в храмы и проклял тех, кто закрывает храмы. Также он заявил, что эпидемии коронавируса не существует.

Видео Схиигумена Сергия, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее проверили на наличие призывов к экстремистской деятельности. Он заявил, что «наше духовное руководство закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию».

Ранее сообщалось, что Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия.


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