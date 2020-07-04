закрыть
4 июля 2020, суббота, 10:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«На проспект выйдет миллион»: айтишник записал смелое обращение к «Саше 3%»

9
  • 4.07.2020, 9:08
  • 8,318
«На проспект выйдет миллион»: айтишник записал смелое обращение к «Саше 3%»

Программист потребовал от диктатора освободить кандидатов и сняться с выборов.

Разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал видеообращение к Лукашенко, известному в народе как «Саша 3%», и разместил его на YouTube.

Айтишник предложил Лукашенко освободить задержанных кандидатов в президенты, а самому сняться с выборов. По мнению Константина, из-за экономической политики «Саши 3%» большинство белорусов живут скромно. Но не хотят жить «в фантомной стране прошлого».

— Я хотел высказаться. А вдруг увидит, — рассказал dev.by Константин. — YouTube сейчас популярен, как телевидение. Уверен, люди из его окружения такие вещи ему не говорят. Предлагаю мирные перемены. Пока не поздно. Как говорится, делай что должен, и будь что будет.

О чем сказал программист

В своем видеообращении Константин отмечает, что 26 лет — это много для любого управленца. Что Лукашенко — глубоко советский человек, но пора признать: СССР больше нет.

— Все время своего руководства страной вы хотели закрыть личный гештальт — построить собственные Советы в отдельно взятой стране, в Беларуси. Для этого вы сделали себя советским генсеком с неограниченными возможностями, человеком, прямо скажем, находящимся над законом. Чем охотно пользовались и продолжаете пользоваться. Вы также построили чудовищно неэффективную вертикаль управления, которая без вашего участия не может ни гвоздь забить, ни забор покрасить, — говорит Константин Конопко.

Далее разработчик отмечает, что у белорусов к Лукашенко «много вопросов, как экономических, так и политических»:

— За 26 лет мы, белорусы, могли бы сделать очень многое, вместо того чтобы поддерживать на плаву ваши советские фантазии — предприятия-зомби, которые вы так любите, но которые стоят нам непомерных денег на содержание, вместо того, чтобы приносить прибыль. В результате вашей экономической политики, большинство белорусов живут скромно, а часто откровенно бедно и не имеют средств для достойной жизни, — говорит он.

И предлагает Лукашенко сделать две вещи: освободить задержанных кандидатов в президенты и снять с них все обвинения; снять свою кандидатуру с президентских выборов.

Завершает свое обращение Константин так:

— Если вы сомневаетесь, как много белорусов хотят перемен, пригласите граждан, всех желающих, на мирную демонстрацию за Беларусь будущего. Для этого 4 или 5 июля или в другой день освободите проспект от Академии наук до Площади Независимости. И мы вместе посмотрим, какое количество граждан придет на эту демонстрацию (…) Думаю, количество пришедших граждан окончательно убедит вас в необходимости уйти в отставку, дать стране возможность отбросить пережитки прошлого и шагнуть в будущее. А если соберется менее одного миллиона человек, я лично проголосую за вас на предстоящих выборах. Буду ждать вашего решения, — говорит разработчик в обращении.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина