«На проспект выйдет миллион»: айтишник записал смелое обращение к «Саше 3%» 9 4.07.2020, 9:08

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Программист потребовал от диктатора освободить кандидатов и сняться с выборов.

Разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал видеообращение к Лукашенко, известному в народе как «Саша 3%», и разместил его на YouTube.

Айтишник предложил Лукашенко освободить задержанных кандидатов в президенты, а самому сняться с выборов. По мнению Константина, из-за экономической политики «Саши 3%» большинство белорусов живут скромно. Но не хотят жить «в фантомной стране прошлого».

— Я хотел высказаться. А вдруг увидит, — рассказал dev.by Константин. — YouTube сейчас популярен, как телевидение. Уверен, люди из его окружения такие вещи ему не говорят. Предлагаю мирные перемены. Пока не поздно. Как говорится, делай что должен, и будь что будет.

О чем сказал программист

В своем видеообращении Константин отмечает, что 26 лет — это много для любого управленца. Что Лукашенко — глубоко советский человек, но пора признать: СССР больше нет.

— Все время своего руководства страной вы хотели закрыть личный гештальт — построить собственные Советы в отдельно взятой стране, в Беларуси. Для этого вы сделали себя советским генсеком с неограниченными возможностями, человеком, прямо скажем, находящимся над законом. Чем охотно пользовались и продолжаете пользоваться. Вы также построили чудовищно неэффективную вертикаль управления, которая без вашего участия не может ни гвоздь забить, ни забор покрасить, — говорит Константин Конопко.

Далее разработчик отмечает, что у белорусов к Лукашенко «много вопросов, как экономических, так и политических»:

— За 26 лет мы, белорусы, могли бы сделать очень многое, вместо того чтобы поддерживать на плаву ваши советские фантазии — предприятия-зомби, которые вы так любите, но которые стоят нам непомерных денег на содержание, вместо того, чтобы приносить прибыль. В результате вашей экономической политики, большинство белорусов живут скромно, а часто откровенно бедно и не имеют средств для достойной жизни, — говорит он.

И предлагает Лукашенко сделать две вещи: освободить задержанных кандидатов в президенты и снять с них все обвинения; снять свою кандидатуру с президентских выборов.

Завершает свое обращение Константин так:

— Если вы сомневаетесь, как много белорусов хотят перемен, пригласите граждан, всех желающих, на мирную демонстрацию за Беларусь будущего. Для этого 4 или 5 июля или в другой день освободите проспект от Академии наук до Площади Независимости. И мы вместе посмотрим, какое количество граждан придет на эту демонстрацию (…) Думаю, количество пришедших граждан окончательно убедит вас в необходимости уйти в отставку, дать стране возможность отбросить пережитки прошлого и шагнуть в будущее. А если соберется менее одного миллиона человек, я лично проголосую за вас на предстоящих выборах. Буду ждать вашего решения, — говорит разработчик в обращении.