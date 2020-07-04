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«Таракан настолько боится, что крадется обходными путями»

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  • 4.07.2020, 9:16
  • 9,469
«Таракан настолько боится, что крадется обходными путями»

И это не зря.

«Таракан» настолько боится, что пробирался вчера к стеле на салют объездными путями — по Нововиленской улице, хотя обычно по Победителей ездит, пишет телеграм-канал Nexta.

«И в шествии в последний момент участвовать отказался — то ли «колено заболело», то ли вопросы к одному из снайперов возникли», - добавляет Nexta.

И «Саше 3%» есть резон бояться: на обратном пути его кортеж массово «освистали» белорусские водители.


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