«Таракан настолько боится, что крадется обходными путями» 10 4.07.2020, 9:16

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И это не зря.

«Таракан» настолько боится, что пробирался вчера к стеле на салют объездными путями — по Нововиленской улице, хотя обычно по Победителей ездит, пишет телеграм-канал Nexta.

«И в шествии в последний момент участвовать отказался — то ли «колено заболело», то ли вопросы к одному из снайперов возникли», - добавляет Nexta.

И «Саше 3%» есть резон бояться: на обратном пути его кортеж массово «освистали» белорусские водители.