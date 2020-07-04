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Жители Витебска поприветствовали милицию песней «Свергнем таракана!»

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  • 4.07.2020, 9:30
  • 7,045
Жители Витебска поприветствовали милицию песней «Свергнем таракана!»

Видеофакт.

Вчера в Беларуси прошел одиннадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Жители Витебска во время Флешмоба передали привет сотрудникам милиции - с песней «Свергнем таракана!».

Вчера в Беларуси прошел одиннадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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