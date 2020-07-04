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Ученые нашли под водой загадочные лабиринты древних людей

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  • 4.07.2020, 9:23
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Ученые нашли под водой загадочные лабиринты древних людей

Сеть пещер обнаружили у берегов Мексики.

Группа исследователей из США обнаружила в Мексике первые подземные шахты палеоиндейского возраста, где 12-10 тысяч лет назад древние люди добывали охру.

"Первая подземная шахта по добыче охры палеоиндийского возраста, найденная в Северной и Южной Америке, убедительно доказывает добычу минералов в трех пещерных системах на востоке Юкатана в течение 2000-летнего периода 12-10 тысяч лет назад", - говорится в статье в журнале Science Advances (перевод - ria.ru).

В конце плейстоцена береговая линия в штате Кинтана-Роо стояла дальше, открывая вход в сухие пещеры, из которых к настоящему моменту исследованы около семи километров.

Древнейшие и хорошо сохранившиеся человеческие останки, ранее найденные в этих пещерах, не раскрывали исследователям цели использования подземных лабиринтов.

Сеть пещер горизонтальной протяженностью около километра в районе Тулума представляет собой, как выяснили исследователи, подземную шахту, в которой поколениями добывалась красная охра - самый популярный на протяжении мировой истории минеральный краситель из оксида железа.

Нетронутыми в результате затопления оказались остатки костров и каменных орудий из сталагмитов, каменные указатели для ориентации в пещере и другие артефакты среди ям для раскопок с остатками минерала высокой чистоты.

Несмотря на повсеместное и устойчивое использование охры среди палеоиндийских народов, ранее археологические данные о поиске охры и методах ее добычи в Северной и Южной Америке практически отсутствовали.


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