«Саша, ты обиделся? Народ не просто в гневе, он в ярости и в презрении к тебе» 5 4.07.2020, 9:56

6,333

Фото: tut.by

Скоро ты будешь думать лишь о том, как тебе успеть добежать до самолета.

Письмо от жителя Витебска опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Саша обиделся на народ за то, что тот понял, наконец, что Саша абсолютно невменяем, - говорит он. - Мы долго терпели все его выходки, долго надеялись, что завтрашний день будет ясным и солнечным, но каждое «завтра» таракан выкидывал какой-нибудь такой фокус, что дни становились все хуже и хуже.

Этот год показал нам всю его некомпетентность, как правителя. В этом году он просто начал нас убивать, через коронавирус.

Терпеть больше нет мочи.

Саша, ты обиделся? Так на обиженных воду возят, не забывай это.

Народ не просто в гневе, он в ярости, в презрении и ненависти к тебе, Саша. Уже совсем скоро, возможно, даже раньше, чем мы все ожидаем, этой адский коктейль чувств вырвется наружу, и тогда ты будешь думать лишь о том, как тебе успеть добежать до самолета, и надеяться, что пилот тебя не предаст».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.