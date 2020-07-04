закрыть
4 июля 2020, суббота, 10:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Поучительное зрелище

1
  • Игорь Яковенко
  • 4.07.2020, 9:59
  • 3,021
Поучительное зрелище
ИГОРЬ ЯКОВЕНКО
Фото: day.kiev.ua

Вернемся на минутку к Ливии.

В мире есть, по крайне мере, 7 стран, в которых нет конституции. Это: Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Сан-Марино, Израиль и Ливия. В шести из этих стран люди живут вполне нормально и отсутствие конституции им не очень мешает. В седьмой стране – Ливии – люди живут, прямо скажем, плохо и несчастливо. А некоторые очень плохо и очень несчастливо. Воюют, убивают друг друга.

Не то чтобы вот именно исключительно отсутствие конституции породило в этой стране гражданскую войну, длящуюся вот уже 9 лет, и фактически разделившую страну на несколько отдельных политических образований. Но эксперименты с Конституцией Ливии имеют непосредственное отношение как к большой беде, пришедшей в эту страну, так и к тому, что ждет Россию после путинского обнуления.

Вернемся на минутку к Ливии, потом перейдем к России. Ливийская Конституция была принята в 1951 году и существовала до того момента, когда полковник Каддафи устроил военный переворот, отменил Конституцию и объяснил ливийцам, что они теперь будут жить по канонам написанной им "Зеленой книги". Страна стала называться "Джамахирия", в ней были отменены партии, все традиционные формы власти, "законом общества" был объявлен Коран, а реальная власть сосредоточена в руках никем не избираемого "Революционного сектора" во главе с самим Каддафи. Джамахирия просуществовала 34 года, после чего в стране началась гражданская война и Ливии фактически не стало…

Теперь о России. После путинского обнуления в России нет больше Конституции. Дело даже не столько в том, что в соответствии с экспертизой аналитика Сергея Шпилькина, результаты которой совпадают с результатами независимых экзит-полов, явка на голосование составила меньше 45%, а общее число проголосовавших за поправки – 30% граждан, имеющих право голоса. Сама процедура голосования "на пеньках" за пакет из более двух сотен самых разных поправок в принципе не позволяет воспринимать новый Основной закон в качестве такового, а значит, и рассматривать государство, которое базируется на этом "законе" в качестве легитимного.

Первые шаги Путина после обнуления показывают то направление, в котором будет двигаться Путин и тащить за собой свою большую северную "Джамахирию". Во внешней политике – это только что объявленный союз России с диктатурой Эрдогана в Турции и с теократическим Ираном против Израиля, США и Евросоюза. Союз архаики против современности. Поскольку заявленная "Ялта:2" с новым разделом мира на сферы влияния явно не вытанцовывается, Путин, видимо решил провести "Тегеран:2", на котором вместе со своими подельниками планирует поделить на сферы влияния Сирию.

Во внутренней политике – свежий путинский указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести". Смысл звания – "в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Человек, родившийся через 7 лет после окончания этой войны, награждает почетными званиями отдельные географические названия, населенные пункты, в которых остались считанные единицы тех, кто, действительно, ковал победу в тылу. В России - более тысячи городов. Двадцать из них названы "городами трудовой славы", остальные, видимо, в годы войны были населены бесславными бездельниками, в противном случае городское начальство должно будет добиваться этой цацки для подведомственного населенного пункта. Проще было бы учинить звание "Страна трудовой доблести" и по итогам бурного обсуждения и всенародного голосования присвоить это звание России…

Окончательное впадение в архаику – первый итог путинского обнуления. У России исчезло будущее, полностью мифологизировано прошлое, а настоящее повисло в тумане неопределенности. Все надежды охранителей на то, что Путин родит им идеологию, никогда не будут реализованы. То, что способен выделить из себя Путин и его обслуга – это мифология, стержнем которой является миф о Великой Победе в Великой Войне. В путинской России нет образа будущего, который есть в любой идеологии. И еще нет политики, место которой занимают хватательные и пищеварительные рефлексы.

Более-менее очевидно, что при Путине в стране не будет выборов, не будет парламента, суда и общественной жизни. Руины, в которых находится оппозиция, журналистика и общественная мысль, вызывают грустные ощущения, но не дают повода для отчаяния.

Тезис: "мы должны его пережить" - абсолютно верный, но недостаточный. Просто потому, что если он означает простое ожидание, то можем и не пережить. Во всяком случае, не все.

Что могут сегодня делать те, кто не приемлет путинской "Джамахирии", его пожизненного правления, не готов пассивно ждать конца этого режима, а хотел бы каким-то образом этот конец приблизить.

Первое. Сделать максимально публичными и общеизвестными факты конкретных позорных действий пособников путинского режима, соучастников его преступлений. Нас, тех, кто активно против этого режима - порядка 30-40%, а вместе с безразличными пофигистами – более 70% населения. Из тех 30%, проголосовавших за поправки, не менее половины административно изнасилованные бюджетники. Реальная база поддержки Путина в населении – не более 15%. При таком раскладе бороться можно и нужно. И надо перестать слушать унылое вранье тех, кто называет нас "нацией генетических рабов".

В качестве одного из первых шагов было бы весьма полезно обнародовать имена тех, кто соучаствовал в том масштабном преступлении против российской государственности, в которое превратилось голосование за путинское обнуление. Имена руководителей УИКов, где были документально доказанные факты фальсификаций, имена "наблюдателей" от власти, других организаторов этого преступления должны стать достоянием их соседей, сослуживцев, учеников и знакомых.

Отныне любое сотрудничество с Кремлем и подконтрольными ему структурами должно стать неприемлемым. Общественное мнение в стране предстоит создавать фактически с нуля, что представляет собой весьма сложную задачу в условиях отсутствия доступа к федеральным СМИ. Сложную, но выполнимую.

Второе. Важнейшим ресурсом легитимности Путина стала шрёдеризированная политическая и общественная элита Запада. Борьба за разрушение этого оплота легитимности Путина во многом ложится на плечи той части российской оппозиции, которая находится в эмиграции. Проекты Форума свободной России "Международный общественный трибунал" и "Список Путина", нацеленные на формирование общественного мнения на Западе и создания обстановки нетерпимости к преступлениям путинского режима имеет смысл объединить в единый проект.

Неприступной крепостью поддержки Путина на Западе сегодня является президент США Дональд Трамп, который усердно прикрывает все преступления Путина, творимые им в отношении стран Запада, и старательно затыкает рты тем, кто пытается говорить об этих преступлениях. Предсказывать исход выборов в США – дело неблагодарное, в отличие от российских голосований, но последние исследования, показавшие 53% готовых голосовать за Байдена против 41%, готовых голосовать за Трампа, позволяют рассчитывать, что эта неприступная крепость вполне может рухнуть.

Третье. Пора перестать искать в своей среде скрытых агентов КГБ/ФСБ, поскольку единственные, кто могут точно знать, кто именно является внедренным сотрудником/стукачом, это сотрудники КГБ/ФСБ.

Пора перестать призывать к прекращению споров, дискуссий и призывов к объединению оппозиции, поскольку мы все разные, широкая общественная дискуссия о будущем страны – это то, что крайне необходимо оппозиции, а за единством – это в "Единую Россию" или сразу в "апешечку".

Пора перестать сторонникам бойкота и участия в выборах обвинять друг друга в пособничестве Путину. Поскольку ни те, ни другие пособниками режима не являются, ни объективно, ни субъективно. Пора взять на вооружение принцип политической дополнительности: те, кому не противно участвовать в путинских "выборах", участвуют, заставляя власть их фальсифицировать. Забойкотчики вместе с участниками организуют акции протеста против фальсификации. Политическая эмиграция доводит факты фальсификации и масштаб протеста до общественного мнения на Западе, обеспечивая внешнее давление на режим. Все вместе раскачиваем режим. Координируем действия, играем в пас. Когда политический протест сольется с социальным, вызванным обнищанием населения, режим рухнет.

Четвертое. Есть у меня подозрение, переходящее в уверенность, что то, что Путин сотворил с Россией, прочно привязало сроки жизни этого государства со сроком правления Путина. Он 20 лет уничтожал российское государство как федеративную демократическую республику. У него получилось. А последним обнулением уничтожил и само государство, которое уже умерло, но продолжает существовать как пустая оболочка, поддерживаемая насилием, телевизором, страхом чиновников и пассивностью граждан.

Распад России, на мой взгляд, практически неизбежен, и главный организатор этого распада - Путин. Для оппозиции это означает, что центр тяжести работы надо переносить в регионы. Решающий вклад в похороны режима внесет не столичная либеральная политическая тусовка, которая вот уже 20, а по большому счету и все 30 лет ничего не может предложить населению, а местные региональные политики, общественные деятели, публицисты и мыслители. Не надо писать очередную программу "Как нам обустроить Россию?".

Поздно. Путин ее уже "обустроил". Надо думать о том, как обустраивать Дальний Восток, Сибирь, Калининград, Поволжье, Северный Кавказ и Питер с Москвой. И главная роль в этом должна принадлежать местным лидерам оппозиции и общественного мнения. А столичным "ломам" есть смысл привыкать к роли советчиков. Если позовут…

Тем же, кто сейчас поддерживает путинское обнуление и создаваемую им российскую "Джамахирию" есть смысл посмотреть ролик с последними 40 минутами жизни Каддафи.

Очень поучительное зрелище…

Игорь Яковенко, blogspot.com


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина