«Это провал, Саша! Ты даже не 3%, ты полный 0» 15 4.07.2020, 11:33

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Скоро пустые площади заполнятся свободными людьми.

Белорусы вчера показали, что они не хотят быть массовкой для праздников диктатора. Пустые площади многочисленных городов - лучшее тому свидетельство, пишет телеграм-канал «МКБ».

«Это провал, Саша! Ты даже не 3%, ты полный 0», - пишут пользователи соцсетей в комментариях в фото и видео пустых улиц и площадей на «празднике» 3 июля.

Главное, что люди уже сейчас понимают, что они не одиноки в своих желаниях и стремлениях. Миллионы людей по всей Беларуси готовы бороться за свое право жить в свободной и демократической стране.

Площади не будут пустовать всегда, еще немного и они заполнятся свободными людьми, которые уже не могут терпеть эту лживую власть и хотят перемен. Вместе победим!