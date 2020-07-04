закрыть
4 июля 2020, суббота, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ком лжи

2
  • 4.07.2020, 11:53
  • 4,945
Ком лжи

В итоге он обычно хоронит под собой самого лжеца.

Базовой проблемой прошедшего «голосования» по поправкам в Конституцию РФ парадоксальным образом является «победа» Путина, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Проблемой это стало потому, что она достигнута путем невероятной по всем прежним меркам мобилизации и совершенно неприличного уровня фальсификаций итогов.

Это говорит только об одном: если ранее Путин своим авторитетом (неважно, был ли он наведенный или настоящий — значение имеет только его проекция на реальность) продавливал решения, включая, к примеру, посадку на президентское место откровенного статиста, то теперь самого «Нацдедушку» нужно продавливать практически любой ценой.

Песков поспешил назвать результат «триумфом и видимым результатом доверия лично к президенту Путину», хотя в данном случае результат был всего лишь показателем готовности режима фальсифицировать вообще любой результат.

Яркий пример с УИКом №800, где на стадии внесения в базу данных ЦИК, результат в компьютере стал отличаться от протокола простым приписыванием цифры перед реальным результатом, демонстрирует лишь то, что мошенничество и уголовщина были сознательно допущены даже не на низовом уровне, а выше.

Конечно, никакого уголовного дела заводить никто не будет.

Это и есть проблема. По всей видимости, «наверху» вполне искренне полагают, что доверие — штука настолько необязательная, что даже если его нет, то его всегда можно нарисовать.

Впереди — выборы 2024 года, и если Путин пойдет на них, то возникнет коллизия: право пойти на выборы он имеет только на основании сфальсифицированного голосования 2020 года, а значит, вся легитимность и законность его президентства после 2024 года повисает на легитимности и законности поправок 2020 года.

Это похоже на стандартную ситуацию с ложью — чтобы прикрыть одну ложь, приходится лгать снова и снова, и ком лжи нарастает очень быстро.

В итоге он обычно хоронит под собой самого лжеца.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина