Ком лжи 2 4.07.2020, 11:53

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В итоге он обычно хоронит под собой самого лжеца.

Базовой проблемой прошедшего «голосования» по поправкам в Конституцию РФ парадоксальным образом является «победа» Путина, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Проблемой это стало потому, что она достигнута путем невероятной по всем прежним меркам мобилизации и совершенно неприличного уровня фальсификаций итогов.

Это говорит только об одном: если ранее Путин своим авторитетом (неважно, был ли он наведенный или настоящий — значение имеет только его проекция на реальность) продавливал решения, включая, к примеру, посадку на президентское место откровенного статиста, то теперь самого «Нацдедушку» нужно продавливать практически любой ценой.

Песков поспешил назвать результат «триумфом и видимым результатом доверия лично к президенту Путину», хотя в данном случае результат был всего лишь показателем готовности режима фальсифицировать вообще любой результат.

Яркий пример с УИКом №800, где на стадии внесения в базу данных ЦИК, результат в компьютере стал отличаться от протокола простым приписыванием цифры перед реальным результатом, демонстрирует лишь то, что мошенничество и уголовщина были сознательно допущены даже не на низовом уровне, а выше.

Конечно, никакого уголовного дела заводить никто не будет.

Это и есть проблема. По всей видимости, «наверху» вполне искренне полагают, что доверие — штука настолько необязательная, что даже если его нет, то его всегда можно нарисовать.

Впереди — выборы 2024 года, и если Путин пойдет на них, то возникнет коллизия: право пойти на выборы он имеет только на основании сфальсифицированного голосования 2020 года, а значит, вся легитимность и законность его президентства после 2024 года повисает на легитимности и законности поправок 2020 года.

Это похоже на стандартную ситуацию с ложью — чтобы прикрыть одну ложь, приходится лгать снова и снова, и ком лжи нарастает очень быстро.

В итоге он обычно хоронит под собой самого лжеца.