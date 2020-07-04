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«Вечером нас будет больше»: полковник милиции поддержал Флешмоб солидарности

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  • 4.07.2020, 13:14
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«Вечером нас будет больше»: полковник милиции поддержал Флешмоб солидарности

Главное - правильно объяснить.

Жительница Минска рассказала телеграм-каналу "Баста!" показательную историю.

"У нас в доме живет один одинокий дядька, полковник милиции в отставке, на пенсии уже давно, лет десять, - пишет жительница Минска. - Очень интеллигентный и приятный человек.

Он практически ни с кем не общается, но если надо что-то помочь в доме по общим делам, то он всегда первый. Часто один сидит на лавке и просто с грустным видом молчит. Муж мой как то раз к нему подсел, поговорить ну и тот ему немного излил, как говориться, душу.

Тяжело жить с тем, во что превратилась милиция, кто из его старых коллег еще работает - все жалуются, но продолжают делать то, что делают.

А мы, у нас в подъезде получается, участвуем во флешмобе, втроем. Я, муж и сын, три окна, три человека. В нескольких подъездах у нас есть единомышленники, и мы даже с ними познакомились на этой почве.

Иду из магазина сегодня, сидит на лавке наш полковник. прохожу мимо, а он встал резко и спрашивает, что за концерты мы выдаем тут такие непонятные.

Я ему объясняю, что как и зачем, и главное - почему это важно.

Он заулыбался. Говорит, хорошая же идея. Вот, вечером будет нас уже, как минимум, на одного больше".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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