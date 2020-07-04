«Маму откачивают в больнице, у дочери подтвержден COVID-19» 4.07.2020, 13:16

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Фото: «Наша Ніва»

История болезни и лечения семьи из Минска.

Жительница столицы рассказала Charter97.org, как заболели коронавирусом ее соседи.

"В доме на улице Омельянюка заболела семья, - пишет она. - У мамы в начале июня поднялась высокая температура. Не сразу, но положили в больницу, причем в ту, в которой она и работала. К ее дочери врачи приехали через несколько дней за мазком, а потом сообщили. что он сомнительный.

Шестилетнему ребенку также сделали мазок, который показал отрицательный результат.

Маму откачивают в больнице, дочь продолжает сидеть на карантине и начинает болеть, ей прописали антибиотик, но лучше ей не становилось. Взяли повторный мазок только пару дней назад, результат был готов быстро, Covid-19 подтвержден. Ей сделали КТ, поставили диагноз "воспаление легких", ребенок тоже к этому времени затемпературил, и их забрали в больницу. У ребенка подтвердили "корону".

Маму перевели в реанимацию. Несмотря на интенсивное лечение, у нее продолжается температура с двухсторонним воспалением легких.

Мы, соседи, являемся контактами первого уровня, а о нас ещё никто якобы и не знает, даже и не спрашивали. Подъезд наш никогда не обрабатывают.

Для сравнения, моя мама на днях прилетела из Бельгии, она в шоке. Для того, чтобы прилететь в Минск, ей нужно было иметь на руках готовый тест. В Бельгии она днем сдала мазок, причем бесплатно, а на следующий день забрала с отрицательным результатом".