Даже дети знают, где должен Саша Таракан провести свой «срок» 2 4.07.2020, 13:40

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Трогательные кадры с Флешмоба солидарности.

Вчера в Беларуси прошел одиннадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Даже дети знают, где должен должен провести Саша свой седьмой срок, пишет телеграм-канал «Баста!», опубликовавший трогательные кадры с Флешмоба солидарности.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!