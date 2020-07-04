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Эксперты рассказали, почему коронавирус нельзя лечить антибиотиками

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  • 4.07.2020, 13:43
  • 5,647
Эксперты рассказали, почему коронавирус нельзя лечить антибиотиками

При лечении COVID-19 многие совершают грубую ошибку.

Коронавирус 2020 некоторые до сих пор пытаются лечить антибиотиками. Однако подобные действия являются бессмысленными, ведь COVID-19 отличается от бактериальных инфекций. Об этом в социальной сети Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

По сети активно распространяется миф, якобы коронавирусная болезнь возникает из-за бактериального заражения. Однако опубликованные научные исследования подтверждают, что COVID-19 развивается вследствие инфицирования вирусом SARS-COV-2, который поражает дыхательную систему и не должен лечиться антибиотиками.

Есть редкие случаи, когда у некоторых больных происходит осложнение и развивается бактериальная инфекция. Только в таком случае для лечения используют антибиотики, однако в целом коронавирус ими не излечить.

Если вы чувствуете, что заболели — отдыхайте, пейте много жидкости и хорошо питайтесь. Оставайтесь в отдельной от других членов семьи комнате, а поверхности, к которым вы часто прикасаетесь, не забывайте регулярно мыть и дезинфицировать.

Находясь дома, придерживайтесь здорового образа жизни. Также рекомендуется правильно питаться, соблюдать распорядок дня, режим сна и сохранять двигательную активность.


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