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Медики выяснили, как ранние браки связаны с увлечением алкоголем

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  • 4.07.2020, 14:11
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Медики выяснили, как ранние браки связаны с увлечением алкоголем

Исследование провели в Университете содружества Вирджинии (США).

Новое исследование Университета содружества Вирджинии (США) показало, что браки, заключенные в возрасте до 21 года, могут повысить вероятность злоупотребления спиртным, особенно если у одного из членов молодой семьи существует к этому определяемая генами склонность, пишет cursorinfo.co.il.

«Таким образом, ранние браки не имеют такой же защитной выгоды с точки зрения ослабления генетической предрасположенности, которая наблюдалась в браке, заключенном в более зрелом возрасте», — прокомментировала результаты Ребекка Смит, одна из авторов работы.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и периодичности употребления алкоголя 937 человек в возрасте от 21 до 25 лет, часть из которых состояла в браке (заключенном как до 21 года, так и после). Специалисты обратили внимание, кто чаще и тяжелее злоупотреблял спиртным — одинокие люди, женившиеся после 21 года или женившиеся раньше этого возраста.

По словам Смит, результаты удивили самих исследователей. Они ожидали, что брак во всех случаях хотя бы в малой степени скажется положительно и повысит благополучие вступивших в него, ведь считается, что он оберегает от стрессов и связанных с ним психических и физических заболеваний и во всем превосходит долю холостяков. Но ожидания подтвердились только в случае относительно поздних браков (после 21 года), и, напротив, поспешившие с женитьбой сталкивались с проблемами с алкоголем, а в некоторых случаях и с психоактивными веществами, даже чаще, чем одиночки.

«Традиционные жизненные события, такие как брак и рождение детей, имеют тенденцию происходить в определенные периоды жизни. Поэтому, когда эти события происходят раньше или позже, они могут не оказать благоприятного эффекта, который мы от них ждем», — рассуждает Ребекка Смит.


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