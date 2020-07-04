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Житель Солигорска: День, когда Лукашенко уйдет, будет настоящим праздником

  • 4.07.2020, 14:52
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Житель Солигорска: День, когда Лукашенко уйдет, будет настоящим праздником
Фото: «Наша Ніва»

Площади будут заполнены гуляющими от радости людьми с шампанским.

Житель Солигорска рассказал в группе гражданской кампании «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке», почему жители города проигнорировали главный лукашенковский праздник:

- Добрый день! Я живу в Солигорске, и хочу вам рассказать историю вчерашнего дня.

Раньше, вот как-то народ любил погулять на 3 июля или на других государственных праздниках. Люди выходили, да даже, чтобы купить дешевле продукты на ярмарках, а вот вчера – не срослось.

Говорю соседями, знакомыми: «почему главная площадь была пуста?». Ответы разные, но посыл один: люди очень обижены на государство и Лукашенко, в частности. Устали.

Знаете, я верю, что наша площадь в Солигорске будет заполнена до отказа в тот день, когда он уйдет. И гуляния будут, и шампанское, весь город выйдет. Все люди в ожидании перемен.


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