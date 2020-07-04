Обнуление легитимности Леонид Радзиховский, The Insider

4.07.2020, 15:05

Леонид Радзиховский

Почему путинская «триумфальная победа» неотличима от поражения.

Так что же все-таки это было? Песков (как доверительно на весь мир однажды сказал Путин, «он такое иногда несет!») заявил сразу по завершении голосования: «Триумфальный референдум о доверии Путину. Такой высочайший уровень поддержки было спрогнозировать трудно». Когда люди вдруг проговариваются, они и правда — такое несут. Песков ясно выразил страх Кремля, жуткий страх Путина, что голосование пойдет «не так». И раздался огромный выдох облегчения, когда прошло «все так».

И сразу тыква «голосования» превратилась в карету «референдума», который до этого так яростно отрицали, а голосование «за Пушкина, кошек, Бога и государствообразующий народ» стало референдумом о Путине-Пушкине, Путине-кошатнике, Боге-Путине и, главное, — государствообразующем Путине. Наше все: мы говорим «Россия» — подразумеваем «Путин», мы говорим «Путин» — подразумеваем «Россия». Хорошо, только зачем так спешить и вываливать правду? От радости, прорвало, ведь отныне все позволено.

На самом деле, в жизни изменилось от этого фейка очень мало, но об этом чуть позже. Сначала — Книга чисел. Итак. Явка — 65%, «за» — 78%. Много? Мало? Это нормальное голосование или беспредел тотальных вбросов и иных фальсификаций? Оценить это сложно: скажем, в 2018 году при избрании Путина-президента была явка 67%, «за» — 77%. Почти столько же, сколько за Путина-вечного президента в 2020-м. Значит, все нормально, предположим, уровень фальсификаций не больше, чем в 2018 году. Что же Путин так трясся, а Песков так отчаянно усами шевелит? Правда, после выборов-2018 Путин порадовал глубинный народ углублением пенсий на 6 лет, и COVID денег в карманах людей не прибавил. «Нам все равно» — «гвозди бы делать из этих людей»? При этом ВЦИОМ говорит, что доверие Путину с октября—2018 по июнь—2020 снизилось с 37% до 28,6 % (правда, в апреле 2020-го было вообще 27%), а недоверие за то же время выросло с 6,4% до 9%. Итого, разница между доверием и недоверием с 2018 по 2020 год изменилась, соответственно, с 31% до 19%, больше чем в 1,5 раза! Доверие ужалось в 1,5 раза, зато голосование стоит — как вбитое в башку!

Значит, были безумные фальсификации, даже на фоне фальсификаций 2018-го? Рейтинг — вниз, подсчеты рейтинга — вверх? Поверил бы, тем более многочисленные статистики подтверждают этот факт графиками. Но на «Эхе Москвы» опубликовали цифры голосования граждан РФ за рубежом. В США-ЕС-Израиле больше 50% (кроме города-диссидента Лондона — немногим больше) голосуют «против», а вот в странах СНГ голосование практически точно такое же, как и официальные данные ЦИК! Получается, в Украине, в Таджикистане или Белоруссии с Азербайджаном зачем-то «вбрасывают за Путина», а вот в Нью-Йорке и Париже не вбрасывают? Того смешней — Германия. В Восточной Германии большинство за поправки, а в Западной Германии — против. Что это, чудо? Не проще ли предположить, что люди везде под колпаком СМИ, а сами СМИ в разных странах под разными колпаками? Вот и результаты разные. Впрочем, я на этой смелой гипотезе не настаиваю, лишь привожу цифры.

Возвращаясь к голосованию по поправкам (по окончании — уже к референдуму за Путина): что же это все-таки было? С одной стороны, все ясно — интернет полон фотографий «голосований на пеньке», это смешно, ярко, скандально, есть что обсудить, но, конечно же, таких «пеньковых участков» было не так много, в большинстве своем это самые обычные городские участки (я именно на такой ходил). Зато само голосование — пеньковое, вопросы — из-под пня, процедура — от пня. Грубое, наглое нарушение прямо прописанного закона о порядке внесения изменений в Конституцию. Тут опять хитрость: вроде вносят поправки, а в итоге объявляют, что теперь у нас новая Конституция и президента нужно избирать по новой. Так для принятия новой Конституции не было вообще ничего: ни конституционного собрания, ни голосований в региональных парламентах, ни самого референдума. Все от пня, по пню, пень с ним. Надо сказать, что раньше Путин был куда аккуратнее, его девиз был «по форме правильно, по существу — издевательство» (Ленин). Теперь мы перешли к новой стадии: «по форме дурдом, по существу — фейк».

Итак, демонстративное уничтожение легитимных процедур в государстве главой этого государства. Вполне распространенный вид государственных преступлений. В Европе последние 75 лет вроде бы «это не носят», но раньше было более чем модно, от Наполеона III до, скажем, Сталина. Дело житейское, дело историческое. Остается вопрос: зачем было это голосование? Мой ответ прост: да ни за чем, каприз. В ряду парадов-в-память-парадов, стерх-полетов, шайб, забитых Третьяку с подачи Шойгу, и статей про сентябрь 1939 года, писаных во дни пандемии (все же не зря на плакате «Сохраним» изображен Пушкин, его внутреннее сходство с Путиным очевидно: у каждого из них своя Болдинская осень на карантине). Это голосование укрепит власть Путина? Нет. Ее увеличить просто невозможно — она равна 100% минус конкретные интриги в царском окружении, а они от слов не зависят. Поправки создают основы новой идеологии путинизма? И в чем ее заповеди? Любите Родину, кошек, бога, победу, горячие завтраки, но без педерастов? Это и так известно, ничего не меняется. Так зачем это нужно? Еще и в таком бешеном темпе, с такими великими волнениями Путина, который выступал как нанятый, чуть ли не через день? Референдум о доверии? Зачем этот референдум законному президенту, избранному два года назад?

Наконец, единственный внятный ответ. Ясно зачем — чтобы через четыре года иметь право опять остаться президентом и никуда не идти, и здесь, как говорил Ельцин, «загогулина, понимаешь, получается». Банальный прием кавказских торговцев: подходят к парочке, сверкнув золотозубой улыбкой, дарят девушке букет и поворачиваются к кавалеру — «плати, дорогой!». Эту мизансцену в исполнении Пескова мы и наблюдали. Купились на «поправки к богу и кошкам?» Получите — пожизненное правление Путина! Нет, нечестно было бы сказать, что эту начинку скрывали. В общем шуме патриотических фонем звучала и она, но ее не выпячивали, она была просто припрятана. И хотя почти все (хотя далеко не все) догадывались, зачем это делается, — одно дело догадываться и другое — когда тебе к носу подносят!

Продажа пожизненного (не до 2036 года же) правления в нагрузку к общей пафосно-патриотической бормотухе — слабый, неудачный ход. Кроме очевидного страха перед покорным избирателем, кроме желания высшей власти спрятаться «за кошечек» в нем нет никакого смысла. Хотите пожизненной власти? Тогда проведите — как и сказал Песков — тот самый референдум (а не голосование без правил) о доверии Путину (а не Пушкину!).

Боитесь, что народ не поддержит? Ладно, развели народец, но через 4 года он ровно то же самое поддержит? С чего бы, за это время что, рейтинг вырастет или «техника подсчетов» улучшится? Так вроде она и сейчас неплоха. Или есть надежда, что людям понравится, как ловко их провели? Этот ход, показывающий слабость — ход на трон? Слишком мудрено, такой трон («я избираюсь потому, что в списке поправок была поправка о праве на обнуление в ходе изменения Конституции») похож на пирамиду из сломанных стульев, каждый новый стул хуже предыдущего. Взбираться на такую пирамиду — это административно-фонетический альпинизм. Опасный, малоэстетичный вид спорта. Непонятно, почему все это надо делать сейчас, за 4 года до вожделенного финиша. Короче говоря, это триумф — «И пораженья от победы ты сам не можешь отличать». Размыв легитимный фундамент под собой, власть поднялась на зияющую высоту, откуда через 4 года ей предстоит обратиться к народу, чтоб он, народ, оплатил тот вексель доверия, который у него открыто, и одновременно «тайком» вытянули в 2020. А может досрочно? Этот ход настолько нервно-суетно-абсурдный, что вполне в тренде. Триумф обнуления — легитимности, доверия соблазненных «малых сих», да и самой власти.

Можно было бы еще напомнить об обнулении «российской оппозиции», лидеры которой призывали ни в коем случае не голосовать против власти, но это уж совсем мелко. Нули просто остались сами собой и не упустили шанс упустить очередной шанс, но в общем — много шума из ничего, ведь реально ничего не изменилось. Просто в своем вполне логичном развитии маразм спокойно перешел в новую стадию.

Леонид Радзиховский, The Insider