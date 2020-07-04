закрыть
4 июля 2020, суббота, 15:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обнуление легитимности

  • Леонид Радзиховский, The Insider
  • 4.07.2020, 15:05
Обнуление легитимности
Леонид Радзиховский

Почему путинская «триумфальная победа» неотличима от поражения.

Так что же все-таки это было? Песков (как доверительно на весь мир однажды сказал Путин, «он такое иногда несет!») заявил сразу по завершении голосования: «Триумфальный референдум о доверии Путину. Такой высочайший уровень поддержки было спрогнозировать трудно». Когда люди вдруг проговариваются, они и правда — такое несут. Песков ясно выразил страх Кремля, жуткий страх Путина, что голосование пойдет «не так». И раздался огромный выдох облегчения, когда прошло «все так».

И сразу тыква «голосования» превратилась в карету «референдума», который до этого так яростно отрицали, а голосование «за Пушкина, кошек, Бога и государствообразующий народ» стало референдумом о Путине-Пушкине, Путине-кошатнике, Боге-Путине и, главное, — государствообразующем Путине. Наше все: мы говорим «Россия» — подразумеваем «Путин», мы говорим «Путин» — подразумеваем «Россия». Хорошо, только зачем так спешить и вываливать правду? От радости, прорвало, ведь отныне все позволено.

На самом деле, в жизни изменилось от этого фейка очень мало, но об этом чуть позже. Сначала — Книга чисел. Итак. Явка — 65%, «за» — 78%. Много? Мало? Это нормальное голосование или беспредел тотальных вбросов и иных фальсификаций? Оценить это сложно: скажем, в 2018 году при избрании Путина-президента была явка 67%, «за» — 77%. Почти столько же, сколько за Путина-вечного президента в 2020-м. Значит, все нормально, предположим, уровень фальсификаций не больше, чем в 2018 году. Что же Путин так трясся, а Песков так отчаянно усами шевелит? Правда, после выборов-2018 Путин порадовал глубинный народ углублением пенсий на 6 лет, и COVID денег в карманах людей не прибавил. «Нам все равно» — «гвозди бы делать из этих людей»? При этом ВЦИОМ говорит, что доверие Путину с октября—2018 по июнь—2020 снизилось с 37% до 28,6 % (правда, в апреле 2020-го было вообще 27%), а недоверие за то же время выросло с 6,4% до 9%. Итого, разница между доверием и недоверием с 2018 по 2020 год изменилась, соответственно, с 31% до 19%, больше чем в 1,5 раза! Доверие ужалось в 1,5 раза, зато голосование стоит — как вбитое в башку!

Значит, были безумные фальсификации, даже на фоне фальсификаций 2018-го? Рейтинг — вниз, подсчеты рейтинга — вверх? Поверил бы, тем более многочисленные статистики подтверждают этот факт графиками. Но на «Эхе Москвы» опубликовали цифры голосования граждан РФ за рубежом. В США-ЕС-Израиле больше 50% (кроме города-диссидента Лондона — немногим больше) голосуют «против», а вот в странах СНГ голосование практически точно такое же, как и официальные данные ЦИК! Получается, в Украине, в Таджикистане или Белоруссии с Азербайджаном зачем-то «вбрасывают за Путина», а вот в Нью-Йорке и Париже не вбрасывают? Того смешней — Германия. В Восточной Германии большинство за поправки, а в Западной Германии — против. Что это, чудо? Не проще ли предположить, что люди везде под колпаком СМИ, а сами СМИ в разных странах под разными колпаками? Вот и результаты разные. Впрочем, я на этой смелой гипотезе не настаиваю, лишь привожу цифры.

Возвращаясь к голосованию по поправкам (по окончании — уже к референдуму за Путина): что же это все-таки было? С одной стороны, все ясно — интернет полон фотографий «голосований на пеньке», это смешно, ярко, скандально, есть что обсудить, но, конечно же, таких «пеньковых участков» было не так много, в большинстве своем это самые обычные городские участки (я именно на такой ходил). Зато само голосование — пеньковое, вопросы — из-под пня, процедура — от пня. Грубое, наглое нарушение прямо прописанного закона о порядке внесения изменений в Конституцию. Тут опять хитрость: вроде вносят поправки, а в итоге объявляют, что теперь у нас новая Конституция и президента нужно избирать по новой. Так для принятия новой Конституции не было вообще ничего: ни конституционного собрания, ни голосований в региональных парламентах, ни самого референдума. Все от пня, по пню, пень с ним. Надо сказать, что раньше Путин был куда аккуратнее, его девиз был «по форме правильно, по существу — издевательство» (Ленин). Теперь мы перешли к новой стадии: «по форме дурдом, по существу — фейк».

Итак, демонстративное уничтожение легитимных процедур в государстве главой этого государства. Вполне распространенный вид государственных преступлений. В Европе последние 75 лет вроде бы «это не носят», но раньше было более чем модно, от Наполеона III до, скажем, Сталина. Дело житейское, дело историческое. Остается вопрос: зачем было это голосование? Мой ответ прост: да ни за чем, каприз. В ряду парадов-в-память-парадов, стерх-полетов, шайб, забитых Третьяку с подачи Шойгу, и статей про сентябрь 1939 года, писаных во дни пандемии (все же не зря на плакате «Сохраним» изображен Пушкин, его внутреннее сходство с Путиным очевидно: у каждого из них своя Болдинская осень на карантине). Это голосование укрепит власть Путина? Нет. Ее увеличить просто невозможно — она равна 100% минус конкретные интриги в царском окружении, а они от слов не зависят. Поправки создают основы новой идеологии путинизма? И в чем ее заповеди? Любите Родину, кошек, бога, победу, горячие завтраки, но без педерастов? Это и так известно, ничего не меняется. Так зачем это нужно? Еще и в таком бешеном темпе, с такими великими волнениями Путина, который выступал как нанятый, чуть ли не через день? Референдум о доверии? Зачем этот референдум законному президенту, избранному два года назад?

Наконец, единственный внятный ответ. Ясно зачем — чтобы через четыре года иметь право опять остаться президентом и никуда не идти, и здесь, как говорил Ельцин, «загогулина, понимаешь, получается». Банальный прием кавказских торговцев: подходят к парочке, сверкнув золотозубой улыбкой, дарят девушке букет и поворачиваются к кавалеру — «плати, дорогой!». Эту мизансцену в исполнении Пескова мы и наблюдали. Купились на «поправки к богу и кошкам?» Получите — пожизненное правление Путина! Нет, нечестно было бы сказать, что эту начинку скрывали. В общем шуме патриотических фонем звучала и она, но ее не выпячивали, она была просто припрятана. И хотя почти все (хотя далеко не все) догадывались, зачем это делается, — одно дело догадываться и другое — когда тебе к носу подносят!

Продажа пожизненного (не до 2036 года же) правления в нагрузку к общей пафосно-патриотической бормотухе — слабый, неудачный ход. Кроме очевидного страха перед покорным избирателем, кроме желания высшей власти спрятаться «за кошечек» в нем нет никакого смысла. Хотите пожизненной власти? Тогда проведите — как и сказал Песков — тот самый референдум (а не голосование без правил) о доверии Путину (а не Пушкину!).

Боитесь, что народ не поддержит? Ладно, развели народец, но через 4 года он ровно то же самое поддержит? С чего бы, за это время что, рейтинг вырастет или «техника подсчетов» улучшится? Так вроде она и сейчас неплоха. Или есть надежда, что людям понравится, как ловко их провели? Этот ход, показывающий слабость — ход на трон? Слишком мудрено, такой трон («я избираюсь потому, что в списке поправок была поправка о праве на обнуление в ходе изменения Конституции») похож на пирамиду из сломанных стульев, каждый новый стул хуже предыдущего. Взбираться на такую пирамиду — это административно-фонетический альпинизм. Опасный, малоэстетичный вид спорта. Непонятно, почему все это надо делать сейчас, за 4 года до вожделенного финиша. Короче говоря, это триумф — «И пораженья от победы ты сам не можешь отличать». Размыв легитимный фундамент под собой, власть поднялась на зияющую высоту, откуда через 4 года ей предстоит обратиться к народу, чтоб он, народ, оплатил тот вексель доверия, который у него открыто, и одновременно «тайком» вытянули в 2020. А может досрочно? Этот ход настолько нервно-суетно-абсурдный, что вполне в тренде. Триумф обнуления — легитимности, доверия соблазненных «малых сих», да и самой власти.

Можно было бы еще напомнить об обнулении «российской оппозиции», лидеры которой призывали ни в коем случае не голосовать против власти, но это уж совсем мелко. Нули просто остались сами собой и не упустили шанс упустить очередной шанс, но в общем — много шума из ничего, ведь реально ничего не изменилось. Просто в своем вполне логичном развитии маразм спокойно перешел в новую стадию.

Леонид Радзиховский, The Insider


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина