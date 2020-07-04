Десятки человек в центре Бреста поют «Перемен!» Цоя: потрясающее видео

Десятки человек в центре Бреста поют «Перемен!» Цоя: потрясающее видео1
- 4.07.2020, 15:16
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Как жители города поддержали Флешмоб солидарности.
Брестчане были особенно активными во время вчерашнего Флешмоба солидарности. Жители города только вышли на стихийную акцию протеста, а также спели в центре Бреста «Перемен!» Цоя, сообщил Charter97.org читатель.
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!