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Кто победит во втором туре выборов президента Польши?

  • 4.07.2020, 15:22
Кто победит во втором туре выборов президента Польши?
Фото: charter97.org

Опубликованы новые результаты опросов.

Во втором туре президентских выборов в Польше оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский может рассчитывать на 47% голосов поддержки, а действующий президент Анджей Дуда - на 46%.

Таков результат последнего опроса Kantar от 2-3 июля для TVN и TVN24, сообщает tvn24.pl.

Поддержка Тшасковского выросла на 2,3 процентного пункта по сравнению с опросом той же студии, проведенным сразу после первого тура.

Поддержка Дуды также немного увеличилась, но лишь на 0,6 процентного пункта.

7% опрошенных до сих пор не знают, за кого они будут голосовать во втором туре выборов. Это уменьшение почти на 3 процентных пункта.

Второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковський, состоится в воскресенье, 12 июля.

Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковський был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.


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