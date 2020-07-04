В Барановичах - мор из-за COVID-19, людей хоронят в черных мешках 4.07.2020, 15:27

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На городском кладбище появляется около 40 новых могил в день.

Читатель из Барановичей пишет телеграм-каналу «Баста!» о большом количестве умерших от коронавируса. На городском кладбище – около 40 новых могил в день, при том, что большинство хоронят в деревнях района.

«У меня умерла мама, - пишет он. - На кладбище Русино в Барановичах мы насчитали около 40 вырытых могил, а позже увидели целый кортеж из микроавтобусов-катафалков, везущих хоронить. Людей хоронили в черных мешках, потому что никто не брался за процедуру подготовки тела к захоронению.

Еще недавно каждые похороны сопровождались бойцом внутренних войск, который контролировал число присутствующих на похоронах и время церемонии.

Большинство умерших отправляют в последний путь в пригороды и деревни - либо на дополнительные места к уже существующим захоронениям, либо просто для того, чтобы не распространять заразу на городском кладбище».

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