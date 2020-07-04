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МВД: В праздновании 3 июля по всей стране приняли участие 3% белорусов

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  • 4.07.2020, 16:20
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МВД: В праздновании 3 июля по всей стране приняли участие 3% белорусов

Соцсети вчера не насчитали на городском празднике и трех процентов.

Телеграм-канал МВД опубликовал официальные цифры участников вчерашнего праздника 3 июля. На территории Беларуси состоялось 361 праздничное мероприятие, в которых приняли участие якобы около 300 тысяч человек, передает the-village.me.

По данным Белстата на 1 января 2020, в Беларуси проживает чуть больше 9 миллионов 408 тысяч человек. То есть 300 тысяч человек — это немного больше, чем 3% от всех жителей Беларуси. Удивительное совпадение заметил фотограф Сергей Гудилин.

Соцсети вчера не насчитали на городском празднике и трех процентов. Кроме несколько сотен согнанных бюджетников, ОМОНа, ветеранов и Александра Солодухи, похоже, никто не пришел.


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