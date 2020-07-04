В Индии мужчина заказал золотую защитную маску 4 4.07.2020, 16:28

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Фото: Reuters

Маска обошлась индийцу в четыре тысячи долларов.

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде сообщил РИА Новости о том, что почти за четыре тысячи долларов заказал себе золотую защитную маску и носит ее на фоне распространения нового коронавируса.

"Идея о том, чтобы сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота. Она весит 5,5 фунта (почти 2,5 килограмма – ред.) и обошлась мне в 289 тысяч рупий (примерно 3870 долларов – ред.)", - заявил Кураде.

Он добавил, что в маске есть небольшие отверстия для дыхания.

"Но, касаемо ее эффективности, мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального дистанцирования", - отметил Кураде.

По его словам, маска привлекла большое внимание местных жителей и СМИ.

"Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска – это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно", - добавил он.

По последним данным индийского минздрава, в Индии коронавирусом в общей сложности заразились 648 315 человек, из этого числа выздоровели 394 433 заболевших и скончались 18 655 заразившихся.