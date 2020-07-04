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Житель Новополоцка: После 9 августы мы будем жить без надоевшего Лукашенко и его прихлебателей

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  • 4.07.2020, 16:43
  • 3,208
Житель Новополоцка: После 9 августы мы будем жить без надоевшего Лукашенко и его прихлебателей
Фото: «Наша Ніва»

Будем жить в стране с нормальной медициной, с нормальными школами и нормальными законами.

Читатель из Новополоцка отвечает на вопрос "Что будет после 9 августа?", передает телеграм-канал “Баста!”.

"А что мы будем делать дальше? - пишет он. - Ответ прост - жить. Мало кто из нас сейчас представляет, что это такое – просто жить.

Жить нормальной жизнью, о которой сейчас знаем только понаслышке или видим, приезжая в другие страны.

Жить, без надоевшего "донельзя" Лукашенко и его прихлебателей, которые нагло воруют из наших карманов.

Жить в стране с нормальной медициной, с нормальными школами, нормальными законами и правоохранительными органами.

Жить без всех этих дышловидных декретов, которые просто не дают развиваться ни стране, ни отдельным людям.

Жить с твердой уверенностью, что завтра не будет хуже, с перспективами, возможностями, о которых сейчас только мечтаем.

Мы все понимаем, что Беларуси надо двигаться вперед, поэтому нужно всем вместе встать и дать под зад таракану. У нас всё получится".

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