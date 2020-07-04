В Мюнхене прошел митинг в поддержку Беларуси 2 4.07.2020, 17:22

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Фото: euroradio.fm

Белорусы уже второй раз выходят в Мюнхене на акцию солидарности.

3 июля в Мюнхене прошел митинг против политических репрессий и в поддержку Беларуси. Акция проходила у Аркады Полководцев на Одеонсплац, передает euroradio.fm.

Напомним, акции и пикеты солидарности в белорусами уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Вене, Женеве, Риме, Милане, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Софии, Стамбуле, Измире, Тель-Авиве, на Бали и в других городах планеты.

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm