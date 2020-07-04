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Начальник дзержинского «Арсенала»: Один вирусолог выступил, что мы победили вирус. Ребята, кому вы верите?

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  • 4.07.2020, 17:32
  • 4,282
Начальник дзержинского «Арсенала»: Один вирусолог выступил, что мы победили вирус. Ребята, кому вы верите?
Василий Князюк

Василий Князюк рассказал о своем опыте победы над болезнью.

Начальник дзержинского «Арсенала» Василий Князюк на страничке в Facebook написал пост о коронавирусе, в котором рассказал о своем опыте победы над болезнью.

«Наверное нашу страну посетил вирус бессмертия... Или, как в «Незнайке на Луне», у нас воздух дурной и мы все становимся овечками...

Когда впервые заговорили про covid, то я смеялся с мемчиков не меньше других. Мне казались (и по сей день кажутся) странными рекомендации ВОЗ и Минздрава в части соблюдения гигиенических норм: мыть руки с мылом всегда, например. Елы-палы, да я если руки после улицы не вымою или, прости, Господи, с грязными руками к столу выйду... То реакция родителей следовала незамедлительно! И поэтому мне странно что ВОЗ нас учит тому, чему должны родители учить с малолетства. Я сейчас и без covid пока не вымою как следует руки, лицо, нос, не переоденусь в чистое домашнее, я ни к жене ни к детям ни с какими обьятиями-буськами не полезу. Так это ещё до пандемии было.

А потом меня зацепило ко всему. И 13 дней домашнего карантина в маленькой комнатенке, где вокруг кровати нарезать в день 2,5, а то и 3 тысячи шагов по фитнес-браслету – это большая победа. И второй тест, за ним третий... И неприятные дни ожидания, и никаких симптомов... И семья – вот она, за дверью, а ты ни выйти к ним не можешь, ни по дому работу сделать, ни уроки с сыном, ни ночью встать, маленького покачать – покормить. И визиты «космонавтов» к тебе, жене, детям. Господи, о врачах надо писать отдельную сагу. Сагу благодарности!

И вам не передать того ОБЛЕГЧЕНИЯ, когда через дверь рассказывает жена что тесты детей и её самой – отрицательные. А потом звонки тебе: тест отрицательный, делаешь контрольный тест, сидишь взаперти – и снова отрицательный. И ты понимаешь что ты переходил на ногах даже не заметив когда тебя накрыло и, по сути, зря сидел взаперти... Но – не зря. Мне есть за кого переживать: за детей, за жену, за родных, за маму, наконец, которой 79. За пацанов в команде и за малышей в детской футбольной школе.

Жаль, только, кровь на плазму не сдам, потому что в детстве жестоко переболел Боткина. Я могу кровь только злому вампиру дать, а потом засекать время до его конвульсий...

Мне кинуть в карман санитайзер, надеть перчатки и маску, когда я иду в народ или в лифт (мало кто до меня там ехал) совершенно не трудно. И не так надеть, как носит половина – рот закрыли, а нос открыт... Смех в зале. Это как трусы полуспущенные носить: вроде есть, но ничего не прикрывает. И долгое время народ берегся: едешь в транспорте, 3/4 в масках... Уже неплохо.

Но вот сейчас выступил один Вирусолог на всю страну что «мы победили вирус» и все поверили!

Как, ребята? Кому вы верите? У вас нет знакомых в здравоохранении? Вы можете запросто сходить в поликлинику к специалисту?

Короче... В транспорте народ снял маски. Вот ещё на той недели все в масках были, а последние дни – как будто все послушали телевизор и поверили что все хорошо. Сегодня еду на работу до вокзала, из 19 человек в масках трое: Вася и две бабушки. Спустился в метро – из 29 человек в вагоне – 7 в масках. Вася, семья какая то, панк (натуральный! Из 90-х) и две девочки (наверное не минчанки).

Наверное я тоже сниму маску и покашляю... Мне всё равно, а остальные... Ну раз остальные про меня не думают, почему я должен думать про них?

Хотя не сниму я маску и не буду кашлять... Но воздух в стране дурной, однозначно. Или люди бессмертные».


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