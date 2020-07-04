Археологи рассказали, как доставляли камни для Стоунхенджа 5 4.07.2020, 17:52

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Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Камни доставляли из Уэльса.

Археолог Роб Искер и его коллеги исследовали алтарные камни Стоунхенджа и песчаники в Милфорд-Хейвене и выяснили, как поставлялись камни для строительства древнего памятника. Как сообщает «Популярная механика», оказалось, что их поставляли по суше, а не по воде, как считалось ранее.

В Стоунхендже есть две группы камней: серо-зеленые, которые стоят в центре и состоят из песчаника сарсена, и голубые и пурпурно-зеленые алтарные камни, которые состоят в основном из блоков магматических пород долерита и риолита. Ученые давно знают, откуда взялся сарсены, поскольку недалеко от Стоунхенджа есть источник этого материала, а вот происхождение «голубых» камней долгое время оставалось загадкой для исследователей.

Популярная теория предполагает, что алтарный камень был привезен с побережья Пемброкшира, в Милфорд-Хейвен, после чего блоки переплавили вверх по Бристольскому каналу. Однако новый анализ возраста и минерального состава главного алтарного камня и его предполагаемого источника показал, что они не совпадают. Ученые считают, что алтарные камни могли быть привезены из города Абергавенни, который располагается на границе Англии и Уэльса.

Теперь исследователи повторно изучили алтарный камень и песчаники и определили точный изотопный состав обоих пород. Они также измерили точное содержание изотопов крошечных кристаллов циркона, чтобы определить, сколько лет каждому песчанику. Результаты, по словам исследователей, показывают, что алтарный камень не мог быть получен из песчаников в Милфорд-Хейвене.