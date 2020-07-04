«Мы сможем освободить страну от дикого феодала» 3 4.07.2020, 18:42

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Фото: tut.by

Письмо минчанки к белорусам.

Я верю в людей, я знаю, что мы сможем всё сделать правильно, сможем освободить страну от дикого феодала. Телеграм-канал “Баста!” публикует письмо от минчанки.

"Живу на проспекте Газеты "Звязда", - пишет она. - Расскажу, почему я участвую во флешмобе и в других акциях и почему пишу вам.

У меня младший брат страдает ДЦП, ему 17 лет. Так вышло, что теперь я его единственный родственник, папа умер давно, а мама весной. От чего она умерла - сказать сложно, говорят что сердце, но болела пневмонией, поэтому всё-таки я грешу на "корону".

Учусь в ВУЗе, работаю, ухаживаю за братом. На себя времени нет.

Чтобы сейчас мне не сойти с ума я должна отказаться от чего-то, но я не могу, потому что всё это важно. И я не знаю, что мне делать, у меня завтрашний день настолько туманный, что нет слов.

Помощь государства настолько смешная и ничтожная, что и смех и грех.

Мы должны построить нормальное государство, по-настоящему социальное, европейское, потому что это единственный путь из того дикого средневековья, в котором мы находимся.

Поэтому и участвую во флешмобе, ведь я верю в людей, я знаю, что мы сможем всё сделать правильно, и мы можем освободить страну от дикого феодала.

А пишу вам потому, что хочу через вас получше расшевелить людей в своём районе.

Я громко включаю свою любимую песню - "Стены", со мной где-то совсем рядом люди делают то же самое. Давайте просто объяснять нашим соседям, можно на моём примере, чтобы все понимали, что то, что мы делаем – это в прямом смысле не пустые звуки".

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