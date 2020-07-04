О, этот час настанет!
- 4.07.2020, 19:14
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Белорусы вдохновляются событиями в стране.
Этот час настанет! Увидим мы проклятые усы за металлической оградой. Читатели Telegram-канала «Баста!» прислали стихотворение, вдохновленное акциями солидарности в Беларуси.
Вы голос не учли мой,
И отобрать надежду захотели.
Но не забуду я и верить буду
Утром, вечером и днем.
И даже в моих снах.
Я буду действовать и ждать.
О, этот час настанет!
Увидим мы проклятые усы
За металлической оградой,
Где самое и место им.