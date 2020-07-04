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О, этот час настанет!

  • 4.07.2020, 19:14
  • 2,833
О, этот час настанет!
Иллюстрационное фото tut.by

Белорусы вдохновляются событиями в стране.

Этот час настанет! Увидим мы проклятые усы за металлической оградой. Читатели Telegram-канала «Баста!» прислали стихотворение, вдохновленное акциями солидарности в Беларуси.

Вы голос не учли мой,

И отобрать надежду захотели.

Но не забуду я и верить буду

Утром, вечером и днем.

И даже в моих снах.

Я буду действовать и ждать.

О, этот час настанет!

Увидим мы проклятые усы

За металлической оградой,

Где самое и место им.


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