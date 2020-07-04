«Только и выход, что ехать на вахты в Россию» 11 4.07.2020, 19:18

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Фото: onliner.by

Многодетный отец из Речицы рассказал про поиски работы в небольшом городе.

Андрею 31, и вот уже пять лет он с семьей живет в «городе нефтяников». Несмотря на то что Речица производит впечатление зажиточного города, найти работу тем, кто не связан с черным золотом, очень непросто. Мужчина говорит, что им впятером хватило бы на жизнь 1000 рублей на семью. Но признается, что заработать такие деньги в его городе практически невозможно, пишет onliner.by.

— Я сам из Пинского района, там родился и вырос. После школы учился в Пинском колледже искусств по специальности «организатор культурно-досуговой деятельности», — рассказывает мужчина. — Это решение было незрелым юношеским порывом: я не особо трезво на тот момент смотрел на окружающий мир. Мечтал быть актером, так как в школьные годы очень часто участвовал в постановках и мероприятиях. Но когда отучился два года, понял, что это не совсем то, чего я хотел.

Фото: onliner.by

Затем Андрей год отработал по специальности худруком в доме культуры и пошел служить. После армии решил, что по специальности работать не будет, и устроился на мебельную фабрику у себя в Пинске.

— Сначала работал комплектовщиком на складе. Мы упаковывали детали мебели. За тот год, что я там отработал, нагрузка выросла довольно сильно, а зарплаты упали. Подходил к начальству — вопрос не решался. Поэтому уволился, — рассказывает мужчина. — Решил попытать счастья в Минске. Пошел на стройку подсобником к мастерам-отделочникам, чтобы чему-то научиться и потом самому брать заказы. Платили мало, «дневка» 25 рублей, а нужно же было еще и за квартиру платить и как-то питаться.

Смысла в такой работе не было: затраты были слишком велики. Поэтому Андрей вернулся в Пинск и снова устроился на мебельную фабрику, а параллельно думал, как заработать больше. Познакомился с человеком, который на тот момент казался ему близким по духу. И они решили вдвоем заняться бизнесом: открыть пилораму недалеко от Минска.

— Под бизнес я взял кредит. На эти деньги мы купили станок. Поскольку в бизнесе у меня не было никакого опыта, развитием занялся мой партнер, — вздыхает мужчина. — В общем, мы не до конца изучили эту тематику, и дело не пошло. Деньги мы не отбили, мой партнер фактически присвоил себе станки и оформил их, так я остался еще и с долгами. Наивный поступок, признаю, но случилось как случилось.

«По моей специальности в Речице платят чуть больше 300 рублей на руки»

Пять лет назад на одном из форумов Андрей познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его женой. Ребята переехали в Речицу. Они живут в малосемейке вместе с тремя ребятишками. Андрей пытался найти работу в райцентре, но обжигался не раз.

Фото: onliner.by

— Понимаете, по моей специальности, как правило, платят минималку — это чуть больше 300 рублей. Когда у тебя семья и дети, на такие деньги не проживешь, — отмечает он. — По другим вакансиям часто нужно высшее образование и опыт работы. Сами понимаете, у меня дети, учиться уже не получится. Поэтому я рассматривал вакансии с обучением.

Андрей надеялся, что найдет такое место, постоянно мониторил вакансии и забрасывал свое резюме. Но после одного случая перестал питать иллюзии. Как-то мужчина увидел объявление о том, что требуются рабочие в организацию по изготовлению кухонь.

— Зарплату предлагали вроде неплохую — 700 рублей, — вспоминает он. — Я сразу же набрал, попросил придержать место и в течение получаса приехал. Меня взяли, понятное дело, с испытательным сроком.

Андрей начал работать и параллельно расспрашивать, что и как, платят зарплату или нет. Но весь коллектив оказался, как и он, новичками. Прошел месяц — зарплаты нет.

— Руководство стало обещать, мол, денег нет, появятся — выплатим, подождите неделю, — вспоминает он. — Проходит еще неделя — то же самое. Толку дальше работать — люди перестали ходить на работу. Потом уже выяснилось, что эта компания бросает не первый раз людей... В общем, денег своих мы не добились.

«Когда работал в России, жил в вагончике с клопами»

После безуспешных поисков своего места в Беларуси Андрей решил попробовать-таки пошабашить в России. Раньше он опасался ездить в соседнюю страну: было очень много случаев, когда людей «кидали». Но ситуация с работой в Беларуси его не вдохновляла, поэтому решил рискнуть.

Фото: onliner.by

— Выбора не было в тот момент, нужны были деньги, у нас одна фирма набирала работников на стройку в Санкт-Петербург. Нужно было делать внутреннюю отделку, — говорит он. — Я сел в автобус и поехал. Меня поселили в страшное общежитие, прокуренное, в комнатах жило очень много человек. Месяц я там проработал. Рассчитывал на одни деньги, а мой прораб говорит, мол, все ты хорошо, Андрей, делаешь, но ты же не специалист, поэтому плачу вдвое меньше. Было обидно. Я поехал на такие условия за деньгами, дома у меня семья, а в итоге заработал столько же, сколько мог и в Беларуси заработать.

— Потом я еще пару раз съездил, по-разному было, в вагончике с клопами жил, работал. Основная проблема шабашек в России — ты никогда не знаешь, на что наткнешься. Но кое-чему научился, потом уже в Речице даже заказы начал брать, — говорит молодой отец.

Был в жизни Андрея и период заработков в Польше. Говорит, раньше даже не знал, что там тоже можно работать вахтами. В поисках работы он постоянно мониторил сайты, писал на различных форумах о том, что порядочный, ответственный и честный человек с опытом работы на стройке ищет место. Однажды с ним связалась украинка, живущая в Польше. Она представляла польскую строительную компанию, в которой набирали на работу украинцев.

— Разговорились, и она предложила мне поработать в Польше, — говорит Андрей. — Выслала приглашение, мне дали рабочую визу на полгода. И вот я поехал во Вроцлав. Сначала работал разнорабочим, первые два месяца у рабочих ставка 12—13 злотых. Ну а дальше возможен карьерный рост: в зависимости от того, как ты справляешься с работой, повышают ставку и доверяют другую, более ответственную работу. И платят больше: 15—16 злотых в час, а у некоторых и до 20 злотых. Причем на стройке зарплата выше. На заводах, как правило, 9—10 злотых. Но тоже нужно проверять компании, обмана меньше, чем в России, но все равно он есть.

Но и в Польше не вышло сорвать большой куш. По словам Андрея, в тот период, когда он работал там, злотый просел, и в итоге он сильно потерял на конверсии.

— Я поменял в банке деньги и увидел, что здесь мог бы заработать, в Минске на стройке, — объяснял он. — В общем, после того, как четыре месяца там отработал, решил больше не ездить.

«Ищу работу на Севере»

Последнее время заработок Андрея — чистка и ремонт печей. Этому он научился во время работы с печником. Тот посоветовал многодетному отцу попробовать себя в этой сфере. Пока вроде как заработок есть, больше 400 рублей в месяц стабильно выходит. Но семью на такие деньги все равно сложно содержать.

— Чтобы нам скромно прожить впятером в Речице, нужно 1000 рублей. Это будет впритык, без шика и экономно, — объясняет мужчина. — Понятно, что если планировать жилье попросторнее или какие-то крупные покупки, то и зарплата нужна побольше.

Поэтому Андрей решил снова начать искать работу в России. Говорит, пока видит решение финансового вопроса таким образом. Мужчина загорелся трудоустроиться на севере России. Он слышал, что многие белорусы так работают в нефтедобывающих и газовых компаниях вахтовым методом. И при этом привозят хорошие деньги.

— Где найти такую работу? Через знакомых, а у меня таких знакомых нет, — рассуждает он. — Вот пока делаю печи, параллельно пишу на форумах и в различных группах просьбы о помощи найти работу в подобной компании на севере России. Желательно с обучением. Я ответственен, пунктуален, стараюсь не подводить тех людей, которые нанимают. Главное, чтобы меня не «кинули». Уверен, что есть такие фирмы, которые могут меня взять на работу. Может быть, кто-то из работников компаний, которые ищут людей, прочитает этот текст и подскажет надежного и хорошего работодателя.