закрыть
4 июля 2020, суббота, 22:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Только и выход, что ехать на вахты в Россию»

11
  • 4.07.2020, 19:18
  • 3,962
«Только и выход, что ехать на вахты в Россию»
Фото: onliner.by

Многодетный отец из Речицы рассказал про поиски работы в небольшом городе.

Андрею 31, и вот уже пять лет он с семьей живет в «городе нефтяников». Несмотря на то что Речица производит впечатление зажиточного города, найти работу тем, кто не связан с черным золотом, очень непросто. Мужчина говорит, что им впятером хватило бы на жизнь 1000 рублей на семью. Но признается, что заработать такие деньги в его городе практически невозможно, пишет onliner.by.

— Я сам из Пинского района, там родился и вырос. После школы учился в Пинском колледже искусств по специальности «организатор культурно-досуговой деятельности», — рассказывает мужчина. — Это решение было незрелым юношеским порывом: я не особо трезво на тот момент смотрел на окружающий мир. Мечтал быть актером, так как в школьные годы очень часто участвовал в постановках и мероприятиях. Но когда отучился два года, понял, что это не совсем то, чего я хотел.

Фото: onliner.by

Затем Андрей год отработал по специальности худруком в доме культуры и пошел служить. После армии решил, что по специальности работать не будет, и устроился на мебельную фабрику у себя в Пинске.

— Сначала работал комплектовщиком на складе. Мы упаковывали детали мебели. За тот год, что я там отработал, нагрузка выросла довольно сильно, а зарплаты упали. Подходил к начальству — вопрос не решался. Поэтому уволился, — рассказывает мужчина. — Решил попытать счастья в Минске. Пошел на стройку подсобником к мастерам-отделочникам, чтобы чему-то научиться и потом самому брать заказы. Платили мало, «дневка» 25 рублей, а нужно же было еще и за квартиру платить и как-то питаться.

Смысла в такой работе не было: затраты были слишком велики. Поэтому Андрей вернулся в Пинск и снова устроился на мебельную фабрику, а параллельно думал, как заработать больше. Познакомился с человеком, который на тот момент казался ему близким по духу. И они решили вдвоем заняться бизнесом: открыть пилораму недалеко от Минска.

— Под бизнес я взял кредит. На эти деньги мы купили станок. Поскольку в бизнесе у меня не было никакого опыта, развитием занялся мой партнер, — вздыхает мужчина. — В общем, мы не до конца изучили эту тематику, и дело не пошло. Деньги мы не отбили, мой партнер фактически присвоил себе станки и оформил их, так я остался еще и с долгами. Наивный поступок, признаю, но случилось как случилось.

«По моей специальности в Речице платят чуть больше 300 рублей на руки»

Пять лет назад на одном из форумов Андрей познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его женой. Ребята переехали в Речицу. Они живут в малосемейке вместе с тремя ребятишками. Андрей пытался найти работу в райцентре, но обжигался не раз.

Фото: onliner.by

— Понимаете, по моей специальности, как правило, платят минималку — это чуть больше 300 рублей. Когда у тебя семья и дети, на такие деньги не проживешь, — отмечает он. — По другим вакансиям часто нужно высшее образование и опыт работы. Сами понимаете, у меня дети, учиться уже не получится. Поэтому я рассматривал вакансии с обучением.

Андрей надеялся, что найдет такое место, постоянно мониторил вакансии и забрасывал свое резюме. Но после одного случая перестал питать иллюзии. Как-то мужчина увидел объявление о том, что требуются рабочие в организацию по изготовлению кухонь.

— Зарплату предлагали вроде неплохую — 700 рублей, — вспоминает он. — Я сразу же набрал, попросил придержать место и в течение получаса приехал. Меня взяли, понятное дело, с испытательным сроком.

Андрей начал работать и параллельно расспрашивать, что и как, платят зарплату или нет. Но весь коллектив оказался, как и он, новичками. Прошел месяц — зарплаты нет.

— Руководство стало обещать, мол, денег нет, появятся — выплатим, подождите неделю, — вспоминает он. — Проходит еще неделя — то же самое. Толку дальше работать — люди перестали ходить на работу. Потом уже выяснилось, что эта компания бросает не первый раз людей... В общем, денег своих мы не добились.

«Когда работал в России, жил в вагончике с клопами»

После безуспешных поисков своего места в Беларуси Андрей решил попробовать-таки пошабашить в России. Раньше он опасался ездить в соседнюю страну: было очень много случаев, когда людей «кидали». Но ситуация с работой в Беларуси его не вдохновляла, поэтому решил рискнуть.

Фото: onliner.by

— Выбора не было в тот момент, нужны были деньги, у нас одна фирма набирала работников на стройку в Санкт-Петербург. Нужно было делать внутреннюю отделку, — говорит он. — Я сел в автобус и поехал. Меня поселили в страшное общежитие, прокуренное, в комнатах жило очень много человек. Месяц я там проработал. Рассчитывал на одни деньги, а мой прораб говорит, мол, все ты хорошо, Андрей, делаешь, но ты же не специалист, поэтому плачу вдвое меньше. Было обидно. Я поехал на такие условия за деньгами, дома у меня семья, а в итоге заработал столько же, сколько мог и в Беларуси заработать.

— Потом я еще пару раз съездил, по-разному было, в вагончике с клопами жил, работал. Основная проблема шабашек в России — ты никогда не знаешь, на что наткнешься. Но кое-чему научился, потом уже в Речице даже заказы начал брать, — говорит молодой отец.

Был в жизни Андрея и период заработков в Польше. Говорит, раньше даже не знал, что там тоже можно работать вахтами. В поисках работы он постоянно мониторил сайты, писал на различных форумах о том, что порядочный, ответственный и честный человек с опытом работы на стройке ищет место. Однажды с ним связалась украинка, живущая в Польше. Она представляла польскую строительную компанию, в которой набирали на работу украинцев.

— Разговорились, и она предложила мне поработать в Польше, — говорит Андрей. — Выслала приглашение, мне дали рабочую визу на полгода. И вот я поехал во Вроцлав. Сначала работал разнорабочим, первые два месяца у рабочих ставка 12—13 злотых. Ну а дальше возможен карьерный рост: в зависимости от того, как ты справляешься с работой, повышают ставку и доверяют другую, более ответственную работу. И платят больше: 15—16 злотых в час, а у некоторых и до 20 злотых. Причем на стройке зарплата выше. На заводах, как правило, 9—10 злотых. Но тоже нужно проверять компании, обмана меньше, чем в России, но все равно он есть.

Но и в Польше не вышло сорвать большой куш. По словам Андрея, в тот период, когда он работал там, злотый просел, и в итоге он сильно потерял на конверсии.

— Я поменял в банке деньги и увидел, что здесь мог бы заработать, в Минске на стройке, — объяснял он. — В общем, после того, как четыре месяца там отработал, решил больше не ездить.

«Ищу работу на Севере»

Последнее время заработок Андрея — чистка и ремонт печей. Этому он научился во время работы с печником. Тот посоветовал многодетному отцу попробовать себя в этой сфере. Пока вроде как заработок есть, больше 400 рублей в месяц стабильно выходит. Но семью на такие деньги все равно сложно содержать.

— Чтобы нам скромно прожить впятером в Речице, нужно 1000 рублей. Это будет впритык, без шика и экономно, — объясняет мужчина. — Понятно, что если планировать жилье попросторнее или какие-то крупные покупки, то и зарплата нужна побольше.

Поэтому Андрей решил снова начать искать работу в России. Говорит, пока видит решение финансового вопроса таким образом. Мужчина загорелся трудоустроиться на севере России. Он слышал, что многие белорусы так работают в нефтедобывающих и газовых компаниях вахтовым методом. И при этом привозят хорошие деньги.

— Где найти такую работу? Через знакомых, а у меня таких знакомых нет, — рассуждает он. — Вот пока делаю печи, параллельно пишу на форумах и в различных группах просьбы о помощи найти работу в подобной компании на севере России. Желательно с обучением. Я ответственен, пунктуален, стараюсь не подводить тех людей, которые нанимают. Главное, чтобы меня не «кинули». Уверен, что есть такие фирмы, которые могут меня взять на работу. Может быть, кто-то из работников компаний, которые ищут людей, прочитает этот текст и подскажет надежного и хорошего работодателя.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина