Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч 4.07.2020, 19:24

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Данные федерального штаба могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных регионов.

В России за прошедшие сутки выявлено 6632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни, передает «Радио Свобода». С начала пандемии COVID-19 заболели уже 674 515 человек, из них 10 027 умерли.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а ее данные по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта, почему данные не корректируются по одной методике – не сообщается. Тем не менее, она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с коронавирусом в России.

Так, уже 9 дней подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев коронавируса – менее 7000 в сутки. За последние 14 дней общее число больных в России росло 6 дней, а сокращалось 8. Официальная смертность находится примерно на одном уровне, в районе 150–170 человек в день.

Лидером роста в абсолютных цифрах стала Москва – в ней заболели за сутки 680 человек. Но если в начале эпидемии на город приходилось подавляющее большинство новых случаев, то сейчас – только 10,3 процента.

Россия, по данным собирающего международную статистику Университета Джонса Хопкинса, к утру 4 июля находилось на третьем месте в мире по числу заболевших. На втором месте – Бразилия с полутора миллионами подтвержденных случаев COVID-19. На первом – США, там выявлены 2 795 111 человек. Число заболевших во всём мире утром превысило 11 миллионов человек. 525 392 – умерли. Данные университета опираются на национальные статистические службы и могут значительно отличаться от реальных.