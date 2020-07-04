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Храм Саграда Фамилия открылся для медработников

  • 4.07.2020, 19:31
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Храм Саграда Фамилия открылся для медработников

Так настоятели отблагодарили врачей за борьбу с COVID-19.

Знаменитый храм Святого Семейства в Барселоне вновь открылся в субботу, но пока только для медицинских работников - это дань их работе, которую они совершили во время борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило каталонское издание La Vanguardia, пишет "Европейская правда".

Храм открыл свои двери через 114 дней после того, как его закрыли с предохранительной целью на фоне распространения COVID-19.

Более 2000 билетов были распределены среди врачей, медсестер, фармацевтов, физиотерапевтов и других сотрудников медицинского сектора, чтобы они стали первыми посетителями храма Святого Семейства после его открытия.

Согласно заявлению настоятеля храма, 114 дней без посетителей - это самый длинный период в его 138-летней истории, в течение которого храм был закрыт, за исключением периода гражданской войны между 1936 и 1939 годами.

В течение следующих нескольких дней храм будет открыт и для работников других сфер, которые были на передовой пандемии, включая правоохранителей, сотрудников социальных и неправительственных организаций. Они смогут посетить памятник без традиционной толпы внутри.

В общем билеты в Храм Святого Семейства распределили среди 12 000 работников секторов, вовлеченных в противостояние коронавируса.


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