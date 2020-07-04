Минчанка уже неделю участвует в Флешмобе солидарности.

Горжусь своим районом, горжусь Уручьем! Жительница Минска поделилась впечатлением о Флешмобе солидарности, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Хочу тоже поделиться своим опытом участия во флешмобе, - пишет она. - Участвую уже неделю, до сегодняшнего дня была единственной в доме и дворе. Сегодня в доме напротив, наконец, увидела поддержку! Женщина махала мне рукой, включала музыку. Потом чуть ниже, в том же доме, заметила бабушку, стучавшую в кастрюлю.

Это просто непередаваемое чувство единства. Изначально, идея флешмоба мне была непонятна, не видела в нём смысла. Но теперь понимаю, что он нужен для того, чтобы показать друг другу, что нас много, что мы один народ.

Горжусь своим районом, горжусь Уручьем! Улица Острошицкая, давайте громче, присоединяйтесь!»

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