Ученые создали умную ткань, которая меняет свою форму 1 4.07.2020, 20:26

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Ее можно производить массово.

Роботизированные ткани обычно работают в связке с громоздкими внешним машинами, которые модулируют давление воздуха внутри них, чтобы заставить ткань двигаться или менять свою форму. Поскольку это может ограничить их потенциальное применение, команда исследователей из Гарвардского института представила мягкого робота на текстильной основе, который может регулировать сам себя, пишет hightech.fm.

Исследователи из Гарвардского института разработали роботизированную ткань под названием Smart Thermally Actuating Textiles (STATs), которая состоит из герметично запечатанных пакетов, содержащих инженерную жидкость Novec 7000. При нагревании жидкость испаряется, что меняет форму ткани. Но когда она охлаждается, то конденсируется обратно в жидкость, тем самым уменьшая ткань.

Чтобы избавиться от внешнего устройства, которое регулирует форму ткани, исследователи вплетали электропроводящие посеребренные нити в материал. Они служат в качестве нагревательных и сенсорных элементов умной ткани, позволяя менять температуру и давление, необходимые для превращения жидкости в пар и наоборот.

Ученые заявили, что они могут производить ткань массово и с произвольной формой, что дает широкий спектр для ее применения. Ее можно использовать, например, в механотерапевтических износостойких материалах, которые ускоряют восстановление тканей. Исследователи также предлагают внедрить ее в подушки с отзывчивым откликом, чтобы люди с инвалидностью могли настраивать их под себя.