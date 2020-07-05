В Австрии застрелен критиковавший Кадырова политэмигрант из Чечни
- 5.07.2020, 8:44
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Подозреваемый в убийстве передвигался на автомобиле серебристого цвета.
В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни. Как сообщают источники редакции Кавказ.Реалии,? речь идет о Мамихане Умарове, известном как Анзор из Вены.
Он называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Он обратился за получением политического убежища.
Газета Österreich сообщает, что преступление произошло в 19:30 по местному времени возле торгового центра G3. Подозреваемый в убийстве передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.