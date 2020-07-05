Ученые выяснили, что заставило цивилизацию майя покинуть свои города 5.07.2020, 9:50

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Команда исследователей из университета Цинциннати совершила открытие в Гватемале.

На протяжении более 1 000 лет древний город майя Тикаль воплощал собой один из крупнейших и наиболее важных городских центров, когда-либо построенных этой загадочной и прочной доколумбовой цивилизацией. Однако к концу IX века н. э. этот мегаполис майя распался. Примерно в это же время Тикаль и ряд других городов были заброшены. Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Scientific Reports, проливает свет исчезновения древней цивилизации, пишет hightech.fm.

Команда исследователей из Университета Цинциннати проанализировала отложения из резервуаров в древнем городе, расположенном в современной Гватемале. Ученые нашли доказательства наличия токсичных загрязняющих веществ в питьевой воде Тикаля, которые сделали бы ее непригодной для питья.

Для обширного города, подверженного сильным засухам и отрезанного от озер и рек, загрязненные коллекторы дождевой воды могли привести к катастрофе. В городе, по оценкам ученых, проживало до 100 000 человек.

Преобразование центральных водохранилищ Тикаля из мест жизнеобеспечения в эпицентр инфицирования и болезней могло привести бы к опустошению этого древнего города, уверены ученые.

Чтобы понять, как системы водохранилищ Тикаля поддерживали (а затем и не смогли поддерживать) население города, исследовательская группа во главе с биологом Дэвидом Ленцем взяла пробы отложений, взятых из 10 городских резервуаров.

Анализ ДНК, все еще содержащейся в древней грязи, выявил следы двух разных видов цианобактерий (сине-зеленые водоросли) в резервуарах.

Данные свидетельствуют о том, что эти организмы — Planktothrix и Microcystis, существовавшие в водохранилищах в течение многих столетий во время расцвета Тикаля. Однако эти сине-зеленые водоросли расцветают во время засухи, что и произошло перед исходом Тикаля в середине IX века н. э.

Вода выглядела бы грязно. На вкус она была бы отвратительной. Никто бы не хотел пить эту воду.

Насыщенная бактериями вода была не единственным источником токсичности. Анализ также выявил высокий уровень ртути в осадке.

После исключения потенциальных источников загрязнения ртутью из природной среды (выщелачивание ртути в водоемы из подстилающей породы или попадание на них из-за вулканического пепла) исследователи поняли, что именно майя, вероятно, и загрязнили воду.

Цвет был важен в древнем мире майя, они использовали его в своих фресках. При покраске гипса в красный цвет, который они позже использовали в погребениях, майя объединяли его с оксидом железа, чтобы получить разные оттенки.

К сожалению, одним из ингредиентов, которые они использовали в своих красках, была минеральная киноварь красного цвета. Она является формой сульфида ртути и токсична для людей, которые соприкасаются с ней.

Эта токсичность, возможно, была известна майя, как это было известно другим древним народам. Но как бы безопасно они ни обращались с токсичными отходами, возможно, никогда бы не поняли, что со временем дождевая вода смывает опасные уровни токсичного пигмента с окрашенных поверхностей в водоемы города.

В результате жители Тикаля, скорее всего, получали еду с примесью ртути при каждом приеме пищи. Загрязненные воды оказали бы негативное влияние на здоровье общества, особенно правящей элиты, и могли поставить под угрозу их способность эффективно управлять.

В то же время засушливость климата и ухудшение состояния окружающей среды были также огромными проблемами для майя, но нехватка пресной питьевой воды — важный символ в культуре, возможно, была последней каплей в пострадавшем от засухи, загрязненном городе на грани краха.