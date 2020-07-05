«Будьте настойчивы»: как житель Гродно поднял против «таракана» свой двор 2 5.07.2020, 10:08

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фото: svaboda.org (rfe/rl)

Мы сами – источники информации для наших соседей.

Каждый день в 19.00, где бы кто ни был – мы вместе. Мы вместе сердцами, мы знаем, что в это время мы делаем одно и то же. Об этом телеграм-каналу "Баста!" написал читатель из Гродно.

"Включаю музыку из окна с самого начала флешмоба, - пишет читатель. - Мой тихий и сонный двор в Девятовке удалось раскочегарить только на 10-й день. И это было незабываемо. При этом знаю, что в соседних кварталах участников с каждым днем становилось все больше. Очень помог водитель позавчера, который накручивал круги по дворма с громко включенной музыкой. Просто ездил и еще к тому же сигналил иногда. Вчера уже музыка звучала из многих окон.

Два вывода.

Будьте настойчивы и дисциплинированы. Каждый день в 19.00, где бы кто ни был – мы вместе. Мы вместе сердцами, мы знаем, что в это время мы делаем одно и то же. Это очень важно. Рано или поздно нас услышат и обязательно поддержат. Важен пример.

Шумите громче. Интеренет есть не у всех. Газеты сейчас никто не читает. Мы сами – источники информации для наших соседей. Привлекайте внимание, если мы включим в активную деятельность хотя бы 10% от наших 97% - победа обеспечена".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!