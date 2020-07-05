«Наше сердце всегда принадлежит Беларуси»: мощная акция солидарности в Мюнхене 5.07.2020, 10:29

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Баварская столица в очередной раз поддержала перемены в нашей стране.

3 июля на Одеонплатц в Мюнхене прошла вторая акция солидарности белорусов, на который присутствовали представители СМИ и баварский политик Полина Гордиенко, пишет телеграм-канал МКБ.

Плакаты с требованиями освободить политических заключенных, провести свободные выборы, сменить режим диктатуры на демократию, которые держали участники акции привлекали горожан и вызывали интерес и сочувствие к ситуации в Беларуси. Минутой молчания собравшиеся беларусы почтили память всех соотечественников, которые отдали жизнь за независимость страны во время воин, революций и в мирное время.

В завершении акции, участники сделали фотографию в форме сердца, которая символизирует то, что где бы мы не находились - наше сердце всегда принадлежит Беларуси!