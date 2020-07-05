«Мы еще не получили эпикризы, а нам говорят сдавать белье» 1 5.07.2020, 10:31

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Фото: «Наша Ніва»

Минчанин рассказал, как его с пневмонией в спешке выписывали из больницы.

32-летний минчанин Кирилл Машека в Facebook опубликовал пост из 10-й городской клинической больницы Минска. Молодой человек разместил фото пустующих больничных палат, сообщив, что его и "других больных срочно выписывают с пневмонией на 7-й дэнь пребывания". Мол, к 6-му июля больница должна выйти из карантина. Кирилл также написал, что он второй час сидит на голых кушетках в ожидании эпикриза.

Издание kp.by связалось с молодым человеком. Он рассказал, как оказался в больнице в конце прошлой недели, и почему написал пост в соцсети.

- Все началось с боли в горле. Я купил рассасывающие таблетки, а спустя пару дней у меня поднялась температура - 38,6, плюс были небольшие боли в спине. Мне вызвали скорую помощь, - рассказывает Кирилл. - Скорая привезла меня в 10-ую больницу. У меня взяли мазок на коронавирус, анализы, сделали рентген легких, который показал пневмонию. После госпитализации меня отправили на КТ. Диагноз подтвердился: двухсторонняя пневмония в легкой форме. Доктор сказала, что это похоже на COVID-19, при этом тест у меня был отрицательный. Повторный тест (экспресс-тест) мне не сделали из-за его отсутствия.

По словам Кирилла, отношение медперсонала к нему было хорошим. Ему назначили лечение - ставили капельницы, давали таблетки. Он лежал в палате с пациентами, у которых неподтвержденный COVID-19.

- В минувший понедельник, 29 июня, стали ходить слухи, что собираются закрывать пульмонологическое отделение, в котором я лежал. Кто-то говорил, что закрывают больницу снова под коронавирус. Некоторые говорили, что больницу собирают открывать для обычных пациентов, не с СOVID-19. Но нам, пациентам, никакую официальную информацию не давали. Лишь медсестры говорили, что будут, наверное, нас перераспределять в другие больницы - долечиваться. Уже во вторник мы собрали свои вещи, а вечером узнали, что нас пока не выписывают. На следующий день, в среду, 1 июля, нас, троих пациентов в палате, внезапно отправили на выписку! Получается, что не прошла неделя, как меня отправили долечиваться домой. Я заметил, что в нашем отделении многих выписывали. Была суматоха, беготня. Приносят завтрак и тут же паралельно берут кровь...

Кирилла возмутил последний день в больнице, когда в спешке пациентов стали выписывать домой.

- В палате стали мыть полы, переворачивать матрасы, стучать тумбочками. Мы еще не получили на руки эпикризы, а нам говорят сдавать белье!. Нас выставляли из палаты, по сути говоря. На голых матрасах мы пробыли около двух часов. Напротив меня лежал 72-летний мужчина: у него была жидкость в легких, была одышка, еле ходил, сидел, и его тоже выписывали. Домой я поехал на общественном транспорте в маске, а этого мужчину, как я знаю, отвезли домой на медицинской машине.

Сейчас Кирилл чувствует себя хорошо.

- Ко мне приходил участковый врач. Температуры нет, болей особых тоже. Есть кашель. Мне прописали антибиотики на 5 дней и таблетки от кашля на 10 дней. На карантине я буду находиться 14 дней. Конечно, врачи не исключают, что у меня коронавирус. Мне должны сделать повторный тест.

- Вы хотели бы остаться лечиться в больнице?

- Наверное, я хотел бы полежать в больнице. Но после того, что было в последний день моего пребывания там, я захотел скорее домой. С одной стороны, дома я чувствую себя безопасно морально, а с другой - чувствую тревогу, так как я живу один. Ведь пневмония - это серьезное заболевание.