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«Мы ждем перемен!»: атмосферный протест на Зыбицкой

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  • 5.07.2020, 10:59
  • 2,892
«Мы ждем перемен!»: атмосферный протест на Зыбицкой
Фото: tut.by

Знаменитая столичная улица поддержала Флешмоб солидарности.

Вчера в Беларуси прошел двенадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Атмосферный протестный концерт в этот вечер состоялся и на знаменитой минской улице Зыбицкой.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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