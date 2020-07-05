Ученые обнаружили в недрах Земли «супералмазы»1
- 5.07.2020, 11:13
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Редкие минералы формируются на глубине до 2,9 тысяч километров.
Как правило, алмазы формируются в верхнем слое земной мантии. Глубина, на которой происходит из «созревание», составляет 150–200 км. Реже драгоценные камни природа создает еще глубже, иногда даже на 750-километровой отметке. Теперь ученым удалось доказать, что алмазы способны формироваться и на самом нижнем диапазоне, пишет gismeteo.ru.
Коллектив исследователей в Геммологическом институте Америки изучил два крупных образца. Один, в двадцать каратов, был обнаружен в Африке и назван «Алмаз Хоупа». Второй, CLIPPIR на 124 карата, нашли в Лесото.
С применением спектрометра в обоих экспонатах были выявлены следы бриджманита. Это минерал, который присутствует только в нижних слоях мантии, а по мере подъема к поверхности планеты разрушается, оставляя в алмазах лишь свои признаки.
Открытие говорит о том, что кристаллизация изучаемых алмазов могла происходить на глубине до 2,9 тыс. километров!