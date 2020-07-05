закрыть
5 июля 2020, воскресенье, 12:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили в недрах Земли «супералмазы»

1
  • 5.07.2020, 11:13
  • 4,786
Ученые обнаружили в недрах Земли «супералмазы»

Редкие минералы формируются на глубине до 2,9 тысяч километров.

Как правило, алмазы формируются в верхнем слое земной мантии. Глубина, на которой происходит из «созревание», составляет 150–200 км. Реже драгоценные камни природа создает еще глубже, иногда даже на 750-километровой отметке. Теперь ученым удалось доказать, что алмазы способны формироваться и на самом нижнем диапазоне, пишет gismeteo.ru.

Коллектив исследователей в Геммологическом институте Америки изучил два крупных образца. Один, в двадцать каратов, был обнаружен в Африке и назван «Алмаз Хоупа». Второй, CLIPPIR на 124 карата, нашли в Лесото.

С применением спектрометра в обоих экспонатах были выявлены следы бриджманита. Это минерал, который присутствует только в нижних слоях мантии, а по мере подъема к поверхности планеты разрушается, оставляя в алмазах лишь свои признаки.

Открытие говорит о том, что кристаллизация изучаемых алмазов могла происходить на глубине до 2,9 тыс. километров!


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина