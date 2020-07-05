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МИД потребовал у застрявших за границей россиян вернуть «лишние деньги»

  • 5.07.2020, 11:17
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МИД потребовал у застрявших за границей россиян вернуть «лишние деньги»

Деньги предлагается вернуть в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомлений.

Министерство иностранных дел РФ попросило россиян, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса, а потом вернулись на родину, не уведомив об этом, перечислить обратно деньги, «излишне» выданные им в качестве помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уведомления были отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг. «По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства», — говорится в сообщениях. Деньги предлагается вернуть в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомлений.

В марте Россия из-за пандемии коронавируса прекратила международное регулярное авиасообщение. Граждане, оставшиеся за границей, могут вернуться обратно на вывозных рейсах, которые организует МИД. Многие из ожидающих возвращения жаловались на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс.

Согласно статистике МИД, в Россию вернулись 259 тысяч человек, еще несколько тысяч ожидают возвращения на родину. Как писала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы.


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