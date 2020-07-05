Флешмоб солидарности: белорусы осваивают новые инструменты
- 5.07.2020, 12:27
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Громкая акция прошла в районе Немиги.
Вчера в Беларуси прошел двенадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
В Минске в районе Немиги Флешмоб прошел очень громко. Белорусы осваивали новые инструменты, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!