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Флешмоб солидарности: белорусы осваивают новые инструменты

  • 5.07.2020, 12:27
  • 2,719
Флешмоб солидарности: белорусы осваивают новые инструменты
Иллюстрационное фото

Громкая акция прошла в районе Немиги.

Вчера в Беларуси прошел двенадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

В Минске в районе Немиги Флешмоб прошел очень громко. Белорусы осваивали новые инструменты, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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