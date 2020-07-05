закрыть
5 июля 2020, воскресенье, 14:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики выяснили, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от сахара

5
  • 5.07.2020, 12:20
  • 5,829
Медики выяснили, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от сахара

Белый сахар – продукт относительно новый для человека.

Несколько лет назад виновником всех болезней, а также появлением лишних килограммов считались жиры. Сейчас их вроде бы частично оправдали. И под пристальное внимание попали простые углеводы, в частности привычный всем сахар.

Наши гены наилучшим образом приспособлены к переработке тех сахаров, которые мы получаем с натуральными продуктами питания, а не с сахаром-рафинадом. Белый сахар – продукт относительно новый (на прилавках он появился лет 150-200 назад), который не нужен нам в принципе, пишет cursorinfo.co.il.

При этом тяга к сладкому в нас так же заложена – ведь съев такой продукт, можно быстро получить энергию. И если раньше этим сладким были ягоды и фрукты, то сейчас — кондитерские изделия, соусы, фаст-фуд…..

Отказавшись от сахара рафинада, вы не только ничего не потеряете, но еще и улучшите свое здоровье.

Вы начнете снижать вес. Известный факт, злоупотребление простыми сахарами быстрее сказывается на весе, чем обили жирной пищи в рационе. Связано это с особенностями превращений глюкозы и жира в организме. Жир – молекула сложная, организму нужно время, чтобы ее переварить, транспортировать, найти место, куда отложить…. На все это нужно время. Глюкоза – это конечный продукт, который дальше не расщепляется. Ее очень просто взять и каким-либо образом использовать. Именно потому простые углеводы быстрее откладываются про запас, чем сам жир.

Вы избавитесь от пищевой зависимости. Сладкая пища относится к категории той, к которой быстро возникает пищевая зависимость. Причем развивается она в 8 раз быстрее, чем зависимость к кокаину. Что происходит, когда вы употребляете подобные продукты? Нервные клетки вкусового аппарата, воспринимая сладость, дают сигнал к выработке опиоидов, в том числе и эндорфинов – химических соединений, вырабатываемых в головном мозге и приносящих удовольствие. Помимо этого данные вещества на время уменьшают боль и стресс. Переживание таких приятных ощущений, порой, приводит к тому, что вы начинает испытывать непреодолимую тягу к сладкому. Эта пища возбуждает аппетит, сладость во вкусе заставляет съедать больше.

Вы снизите риск развития сахарного диабета. Употребление сахара вызывает быстрое повышение глюкозы в крови, стимулируя выброса большого количества инсулина. Если подобные скачки происходят достаточно часто, то развивается инсулинорезистентность – клетки теряют чувствительность к инсулину. Как следствие, уровень глюкозы в крови остается завышенным. В дальнейшем гипергликемия может стать причиной развития сахарного диабета второго типа.

Вам удастся избежать атеросклероза. Согласно современным знаниям, именно любовь к сладкой пищей повышает риски развития этого заболевания. Под воздействием глюкозы воспаляются и начинают разрушаться стенки сосудов, за воспаленные участки цепляются молекулы липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого холестерина») и начинает формироваться тромб. Сначала просвет сосуда просто сужается, а за тем он может быть перекрыть полностью.

Вы заметно похорошеете. Регулярное сильное повышение уровня глюкозы в крови приводит к тому, что она вступает в реакцию с белками – основного структурного элемента любой клетки. В результате этого взаимодействия белок окисляется – «засахаривается». Этот процесс называется гликированием. Как следствие, происходит постепенное разрушение ткани того или иного органа, нарушение ее функции. Гликация белков коллагена дермы – является основным фактором старения. Тех, кто употребляет больше простых сахаров, возрастные изменения проявляются значительно раньше. Один из самых важных инструментов антиэйджинга – ограничение простых сахаров в рационе.

Вы будете реже простужаться. Сахара разбалансирует иммунную систему. Его избыток запускает аутоиммунные процессы, и ослабляет систему защиты, которая направлена защиту организма от болезнетворных вирусов и бактерий. Более того, сахара активизирует окисление липидов, что увеличивает количество свободных радикалов. Они разрушительно действуют на мембраны клеток и их содержимое, в том числе и ДНК. Если говорить в целом ткани и органы из-за этого стареют быстрее.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина